Mężczyzna chciał uprowadzić dziecko w Gdańsku. Opublikowano portret pamięciowy

Policjanci z wydziału dochodzeniowo śledczego z komisariatu w Oruni prowadzą pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście postępowanie przygotowawcze w sprawie usiłowania uprowadzenia osoby małoletniej. Do zdarzenia doszło w godzinach porannych 7 czerwca 2024 roku w Gdańsku, przy skrzyżowaniu ulic Olimpijskiej i Ofiar Grudnia ’70.

Wówczas do dziewczynki podszedł mężczyzna, następnie złapał dziecko za ramię i powiedział, że podwiezie do szkoły. Dziewczynce udało się wyswobodzić, a następnie o zajściu powiadomiła swoich rodziców.

Gdańsk. Mężczyzna chciał uprowadzić dziecko. Szuka go policja

Chociaż od zdarzenia minęło już kilka miesięcy, policja – aby usprawnić poszukiwania – opublikowała rysopis napastnika. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, poszukiwany mężczyzna ma ok. 35 lat, ok. 180 cm wzrostu oraz kolczyk z prawej strony nosa. W chwili zdarzenia był ubrany w czarne spodnie dresowe, czarną bluzę z kapturem oraz jasne buty.

Policja zwróciła się z apelem do osób, które rozpoznają mężczyznę lub mają jakiekolwiek informacje, które mogą doprowadzić do ustalenia jego tożsamości, o kontakt z mundurowymi pod numerami telefonów 47 741 67 22, 112 albo zgłosić się do najbliższej jednostki policji. Można też przekazywać informacje, pisząc na adres e-mailowy ([email protected]).

