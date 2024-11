Chcesz żyć 5 lat dłużej? Przemyśl swoje priorytety. Naukowcy podpowiadają

Nowe badanie opublikowane w British Journal of Sports Medicine sugeruje, że zwiększenie aktywności fizycznej do poziomu obserwowanego wśród 25 procent najaktywniejszych Amerykanów może wydłużyć życie o co najmniej pięć lat. Według dr Lennerta Veermana, profesora zdrowia publicznego w Griffith University w Australii, wpływ niskiej aktywności fizycznej na utratę lat życia w USA jest porównywalny do skutków palenia papierosów czy wysokiego ciśnienia krwi.

Więcej się ruszasz? Masz mniejszą szansę na przedwczesną śmierć

Veerman zauważył, że inspiracją do przeprowadzenia badania były wcześniejsze analizy, w tym badanie z 2019 roku. Wykazało ono, że ryzyko przedwczesnej śmierci spada wraz ze wzrostem poziomu aktywności fizycznej, zwłaszcza mierzonej za pomocą akcelerometrów, które są bardziej precyzyjne niż kwestionariusze.

Najświeższe badanie oparło się na danych z lat 2003–2006, zebranych od osób powyżej 40. roku życia noszących akcelerometry przez co najmniej 10 godzin dziennie. Następnie naukowcy opracowali tablicę trwania życia, bazując na danych dotyczących śmiertelności z 2017 roku. Ich model oszacował, jak różne poziomy aktywności fizycznej wpływają na długość życia.

Wyniki wskazały, że osoby najmniej aktywne traciły średnio 5,8 roku oczekiwanej długości życia, w porównaniu z najaktywniejszymi. Gdyby wszyscy Amerykanie w wieku 40+ osiągnęli poziom aktywności z najwyższego kwartylu, średnia długość życia wzrosłaby z 78 do 83,7 lat. Aby uzyskać takie korzyści, wystarczy aktywność równoważna spacerowi przez 160 minut dziennie. Nawet mniej intensywne zwiększenie ruchu – na przykład o dodatkowe 111 minut dziennie – mogłoby wydłużyć życie najbardziej nieaktywnych osób nawet o 11 lat.

Więcej ruchu – same plusy

Eksperci, tacy jak dr Andrew Freeman z National Jewish Health, podkreślają, że aktywność fizyczna znacząco zmniejsza ryzyko chorób serca, udaru, cukrzycy czy niektórych nowotworów. Każdy ruch ma znaczenie, a korzyści można osiągnąć nie tylko poprzez treningi, ale także włączając więcej ruchu w codzienne życie, na przykład spacerując podczas rozmów telefonicznych, wybierając schody zamiast windy czy parkując dalej od wejścia do sklepu.

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca dorosłym co najmniej 150–300 minut umiarkowanego wysiłku tygodniowo lub 75–150 minut intensywnej aktywności.

