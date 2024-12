Tego nie rób z choinką. Grozi za to słona kara

Choinka to dla wielu Polaków spory wydatek, nie mówiąc już o lampkach czy bombkach, które – o ile ktoś nie używa ozdób z poprzednich lat – też swoje kosztują. Jeśli postanowimy kupić ją bezpośrednio od Lasów Państwowych, wówczas możemy nieco zaoszczędzić, choć wciąż musimy przygotować się na wydatek od 40 do 130 zł – w zależności od województwa i długości drzewka, a także od rodzaju (może to być świerk, jodła czy sosna). W sklepach ceny są wyższe i zaczynają się od 60, a kończą na około 160 zł (choć znajdziemy także choinki wycenione na ponad 1 tysiąc zł).

Niektórzy decydują się na „darmową” choinkę, którą biorą po prostu z lasu. To jednak karygodne i zakazane prawnie rozwiązanie.

Jaka kara grozi za nielegalnie wycięcie choinki z lasu?

LP co roku mierzą się z kradzieżami choinek. W okresie okołoświątecznym w lasach można spotkać osoby, które przy użyciu piły wycinają nielegalnie drzewko, a następnie transportują je do domu. Nie zdają sobie jednak sprawy z faktu, że na terenie nadleśnictw znajdują się fotopułapki i kamery, które umożliwiają namierzenie sprawcy. Gdy ustalona zostanie tożsamość takiej osoby, nałożona zostanie na nią kara w wysokości 500 zł – to w przypadku, gdy ktoś zabierze z lasu tylko jedną sztukę.

Gdy natomiast sprawca pokusi się o wzięcie z lasu kilku drzewek – np. dla teściowej czy sąsiada – a wartość świerków przekroczy 800 zł, wtedy osobie takiej grożą poważniejsze konsekwencje. Według Kodeksu wykroczeń może ona spodziewać się nawet kary aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny (do 5 tys. zł) – o czym zdecyduje sąd.

Warto kupić żywą choinkę. Lasy Państwowe: jest ekologiczna i biodegradowalna

Dlatego zdecydowanie warto wydać swoje pieniądze i kupić albo sztuczną choinkę, która posłuży nam na dłużej, albo naturalną. Leśnicy podkreślają, że ten ostatni to najlepszy wybór, bo jest ona w 100 proc. ekologiczna i biodegradowalna. „Choinki sprzedawane przez leśników pochodzą ze specjalnie założonych plantacji, a także z prowadzonych w lesie zabiegów pielęgnacyjnych” – wskazują LP.

Zaoszczędzić można natomiast na dekoracjach. Te przygotować można choćby z szyszek, które legalnie możemy pozyskać z lasu. Jak przygotować łacuch czy zawieszki? Piszemy o tym tutaj.

