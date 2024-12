Trudny QUIZ na grudniowy poranek. Polegniesz już na 4. pytaniu!

O tym, że grudzień to wyjątkowy miesiąc, nie trzeba nikogo przekonywać. Zbliżające się wielkimi krokami święta Bożego Narodzenia sprawiają, że nawet jesienno-zimowa aura staje się trochę łatwiejsza do zniesienia. Aby umilić wam czas przygotowywania do świat, przygotowaliśmy kolejny z serii bardzo trudnych QUIZÓW z wiedzy ogólnej.

Wasze zadanie jest bardzo proste. QUIZ składa się z 10 pytań z różnych dziedzin. Do wyboru zawsze są tylko dwie odpowiedzi – prawda albo fałsz. Do was należy ocena, czy dane zdanie jest zgodne z rzeczywistością. Ostrzegamy jednak, że pytania są naprawdę trudne. To jak, podejmiecie wyzwanie i spróbujecie swoich sił?