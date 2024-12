Tragedia na spektaklu dla dzieci. Kobieta z przebitą klatką piersiową

Nic nie zwiastowało, by poniedziałkowy wieczór zakończył się tragedią. Tuż po spektaklu „Święta w Hogwarcie” odbywającym się w poznańskim kinie Apollo doszło do wypadku.

Metalowy element scenografii – zupełnie niespodziewanie – spadł i wbił się w ciało kobiety stojącej tuż przy scenie. Szykowała się ona akurat do wyjścia – relacjonowała „Gazeta Wyborcza”.

Poznań. Horror na spektaklu dla dzieci

– Ranna kobieta zaczęła krzyczeć z bólu, wołając, że coś wbija się w jej ciało. To była chwila, w której czas jakby stanął w miejscu. Pomyślałam, że to mogło skończyć się jeszcze gorzej – mówiła gazecie pani Magdalena będąca świadkiem wypadku.

Podkreśliła, że ekipa techniczna, zamiast poczekać aż publiczność opuści salę, rozpoczęła demontaż scenografii.

Badane są okoliczności katastrofy. Mundurowi wszczęli śledztwo. – Spadł metalowy element, który podtrzymywał oświetlenie – potwierdził Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji, cytowany przez gazetę.

Poszkodowana kobieta trafiła do szpitala. Doznała wielu obrażeń, między innymi rany kłutej w okolicach klatki piersiowej. Ma również uszkodzoną wątrobę oraz złamane żebra. Ze względu na stan zdrowia nie udało się do tej pory jej przesłuchać.

Organizator: To nie miało prawa się wydarzyć

Przedstawiciele firmy organizującej spektakl, Hyper Global Production, podkreślili, że do zdarzenia doszło w sposób, który nigdy nie powinien mieć miejsca.

– To, co się stało, nie miało prawa się wydarzyć – zaznaczył prezes Armen Avanesian.

Dodał, że nie był obecny na spektaklu, ale wie, do jakich dramatycznych wydarzeń tam doszło. – Spadła metalowa siatka, do której przymocowane były projektory i tiul. Podobno ktoś z ekipy technicznej dotknął tiulu po spektaklu, co spowodowało, że cała konstrukcja się zawaliła – relacjonował.

Kino Apollo jedynie wynajęło salę na spektakl. Nie odniosło się do sprawy.

Czytaj też:

Ciała matki i córki w kamienicy w Poznaniu. Szokujące wyniki sekcji zwłokCzytaj też:

Pożar w poznańskiej szkole. Ewakuowano 450 osób