Polski profesor o długowieczności. „Życie 120 lat jest w tej chwili możliwe”

Prof. Jakub Swadźba, prezes i współzałożyciel Diagnostyki, największej w Polsce sieci laboratoriów medycznych dostępnych w każdym z województw w Polsce, w programie Biznes Klasa poruszył kwestię długowieczności. – Wydaje się, że w tej chwili powinny być jakieś slogany, które spowodują, że ludzie się otrząsną. I takim sloganem jest życie 120 lat. Chciałbym przedłużyć życie o jakieś 5-10 lat. I wydaje mi się, że jest to w tej chwili możliwe – zaczął profesor.

Przedłużenie życia jest możliwe? „Małymi kroczkami musimy dożyć do wielkiego przełomu”

– Byłem w tej chwili na kursie „longevity” w Stanach Zjednoczonych i tam właśnie było takie filozoficzne podejście, że teraz małymi kroczkami musimy dożyć do momentu, kiedy będzie ten wielki przełom i kiedy nagle osiągniemy nie nieśmiertelność, bo to jest bardzo trudne, ale właśnie coś, co spowoduje, że to życie wydłuży się znacznie dłużej – kontynuował Swadźba.

– W związku z tym jest teraz taki moment, w którym wiemy już dużo, żeby ludzie mogli żyć w okolicach 90-100 lat. Ale jeżeli my to przedłużymy, to może będzie coś, co spowoduje, że będziemy żyli 120 lat. Także to byłoby fajne – zaznaczył profesor.

Jakub Swadźba o nieśmiertelności. „Możemy statystycznie dużo możemy przedłużyć życie”

Jednocześnie prof. Swadźba zaznaczył, że nie marzy o nieśmiertelności. – Wydaje się, że to jest niemożliwe. Natomiast możliwe jest przedłużenie, nawet jeżeli nie sobie, to generalnie ludziom życia i spowodowanie, że będą żyli w zdrowiu. Nie każdemu się to uda, bo ludzie mogą też mieć pecha. To jest tak, że gwarancji my nie możemy dać. Choroby, wypadki, które przychodzą. Natomiast statystycznie dużo możemy przedłużyć i dużo możemy zrobić – podsumował profesor.

