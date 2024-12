Gdzie jest Święty Mikołaj? Sprawdź!

„Święty Mikołaj rozpoczął podróż dookoła świata. Ma przed sobą miliardy przystanków, w których musim pojawić się w mniej niż 24 godziny – pisze redakcja”The Independent„.

Sanie z reniferami, które poruszają się po nieboskłonie, śledzi na bieżąco Dowództwo Obrony Powietrznej Ameryki Północnej – NORAD. Wojsko w czasie rzeczywistym informuje, gdzie jest Święty Mikołaj!

NORAD śledzi drogę Świętego Mikołaja. W którym miejscu na świecie starszy mężczyzna w czerwonym stroju i z białą brodą znajduje się teraz?

Mikołaj bardzo się spieszy, bo dzieci na całym świecie niecierpliwie czekają na jego przybycie. Czasami zatrzymuje się, by się przywitać, ale często jest zmuszony szybko opuścić miejsce, by zdążyć na kolejny przystanek.

Brytyjski dziennik podaje, że Mikołaj wystartował saniami ze swojej bazy i ruszył przez Pacyfik, by znaleźć się w Chatham Island w Nowej Zelandii. Następnie udał się na Antarktydę do stacji McMurdo. Następnie renifery zawiozły go do Fidżi, by starzec mógł pozostawić prezenty dla pociech w Suva. Potem ruszył do Nowej Kaledonii. W Vanuatu rozdał mnóstwo pakunków, ale musiał szybko wsiąść do sań i pomknąć dalej!

W końcu pojawił się na Wyspach Kurylskich. Następnie widziany był na nieboskołonie nad Mikronezją. Święty odwiedził też Wyspę Sachalin, a potem trafił do San Vincente w Saipan (Mariany Północne – północno-zachodnia Oceania). Ruszył następnie do Australii, wcześniej dostarczając kolejne prezenty w Papui Nowej Gwinei – tam ledwo przecisnął się przez jeden z kominów. Jakiś czas temu dzieci widziały go w Daru, potem w Cooktown. Był też między innymi w Brisbane. W końcu udał się do Sydney.

Ciężko nadążyć za Mikołajem, bo porusza się tak szybko! Nim zdążyliśmy napisać, że był w stolicy stanu Nowa Południowa Walia, rozdawał już prezenty Timorze Wschodnim. Spędził też kilka chwil w Dili. Do tej pory rozdał już miliard prezentów – podaje „The Independent”. W końcu udał się do Japonii – tam rozdał pakunki w Sapporo i Tokio. Następnie ruszył do Korei Południowej i Północnej (do Pjongjangu). Wybrał się też do Chin – był widziany w okolicach Wielkiego Muru Chińskiego. Ostatnio lądował saniami w Pekinie – ostatnie miejsce, które NORAD oznaczył na mapie. Tam renifery musiały odpocząć i zostały nakarmione.

Artykuł będziemy aktualizować na bieżąco!

Dlaczego NORAD śledzi drogę Świętego Mikołaja?

NORAD, które podąża za Mikołajem i jego reniferami, to już coroczna tradycja. Sięga aż 1955 roku – wtedy, w grudniu, pewien dom towarowy popełnił druk drukarski w reklamie i podał zły telefon, który miał łączyć dzieci ze świętym. Dzieci dodzwaniały się jednak do dowództwa wojskowego, prosząc o rozmowę z Mikołajem.

Pułkownik Sił Powietrznych Harry Shoup odebrał jeden z pierwszych telefonów i postanowił udawać, że jest Świętym Mikołajem. W bazie co i rusz rozbrzmiewało głośne „drrrryń”, więc postanowiono przydzielić kolejne osoby do ich obsługi.

Zwyczaj kontynuowany jest więc od blisko 70 lat. Corocznie 100 tysięcy pociech dzwoni do NORAD, by zapytać, gdzie aktualnie jest Święty Mikołaj.

