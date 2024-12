Ta noc będzie niezwykła. Na niebie pojawi się Czarny Księżyc

Chociaż sam Czarny Księżyc pozostaje niewidoczny dla ludzkiego oka, ta noc może okazać się wyjątkowa dla miłośników obserwacji nieba.

Według informacji podanych przez portal EarthSky, moment nowiu Czarnego Księżyca przypada na godzinę 23:26 czasu środkowoeuropejskiego w nocy z 30 na 31 grudnia.

Co to jest Czarny Księżyc?

Czarny Księżyc to termin, który odnosi się do rzadkiego zjawiska – drugiego nowiu Księżyca w jednym miesiącu kalendarzowym. Dzieje się to średnio co 29 miesięcy, co sprawia, że wydarzenie jest dość unikalne. Poprzedni Czarny Księżyc miał miejsce w kwietniu 2022 roku, a następny nastąpi dopiero w sierpniu 2027 roku. Istnieje także alternatywna definicja tego zjawiska, która określa Czarny Księżyc jako dodatkowy nów w danej porze roku.

Zjawisko to ma swojego „pełniowego odpowiednika” – Błękitny Księżyc, który oznacza drugą pełnię w jednym miesiącu kalendarzowym. Ostatni raz mogliśmy go obserwować w sierpniu 2024 roku.

Dlaczego warto spojrzeć w niebo tej nocy?

Mimo że Czarny Księżyc sam w sobie jest niewidoczny, jego nów tworzy idealne warunki do obserwacji innych obiektów na nocnym niebie. Przy braku blasku Księżyca gwiazdy, planety i mgławice stają się bardziej wyraziste, co czyni tę noc wyjątkową dla miłośników astronomii. Warunkiem jest jednak dobra pogoda – brak zachmurzenia pozwoli na maksymalne wykorzystanie tego niezwykłego momentu.

Oczekiwane ciemności nieba to doskonała okazja do wypatrywania nie tylko gwiazd i planet, ale także bardziej ulotnych zjawisk, takich jak spadające meteory czy nawet sztuczne satelity przelatujące nad naszymi głowami. Obserwacje te mogą być szczególnie zachwycające dla osób znajdujących się z dala od miejskich świateł, w obszarach o niewielkim zanieczyszczeniu świetlnym.

