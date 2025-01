Coraz więcej osób w Polsce leczy się psychiatrycznie. Mamy najnowsze dane

Główny Urząd Statystyczny opublikował doroczny raport przedstawiający wiele danych dotyczących systemu ochrony zdrowia w Polsce. W dziale poświęconym zdrowiu psychicznemu można znaleźć informacje, że w 2022 r. w systemie ambulatoryjnym w ramach psychiatrycznej opieki zdrowotnej leczonych było prawie 2 mln osób – pisze serwis NewsMed.pl.

Ile osób w Polsce leczy się psychiatrycznie?

W ramach psychiatrycznej opieki zdrowotnej w 2022 r. leczonych było łącznie 1,955 mln osób, o 4,3 proc. osób więcej niż w 2021 r. i o 14,5 proc. osób więcej niż w 2019 r.

Z tej formy opieki medycznej najwięcej było pacjentów z dwóch najliczniej zamieszkiwanych województw: mazowieckiego (23,2 proc. ogółu pacjentów leczonych ambulatoryjnie) i śląskiego (11,6 proc.), a najmniej pacjentów odnotowano w dwóch mniejszych województwach: opolskim (2,2 proc.) i podlaskim (2,3 proc.).

Jakie są najczęstsze zaburzenia?

W 2022 r. najczęstsze były rozpoznania zaliczane do grupy zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania – to 87,7 proc. wszystkich pacjentów korzystających z pomocy w poradniach psychiatrycznych. To o 4,1 proc. więcej niż w 2021 r. i o 15,5 proc. więcej niż w 2019 r.

Wśród tych zaburzeń znalazły się: zaburzenia nerwicowe (najwięcej – 40,3 proc. przypadków), zaburzenia odżywiania i zespoły behawioralne, zaburzenia nastroju (afektywne), organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi, schizofrenia, zaburzenia rozwojowe, upośledzenie umysłowe, zaburzenia osobowości i zachowania, zaburzenia psychotyczne (nieschizofreniczne) i inne zaburzenia.

Na drugim miejscu wśród pacjentów leczonych psychiatrycznie znalazły się osoby z uzależnieniami spowodowanymi używaniem alkoholu. Jakie były to zaburzenia? W których województwach wystąpiły najczęściej? Czy liczba leczonych osób z tego powodu wzrosła? Odpowiedzi szukaj w serwisie NewsMed.pl.

Czytaj też:

Ile osób w Polce z zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniem od alkoholu? Najnowsze daneCzytaj też:

Zakaz sprzedaży alkoholu przez Internet. Oto główne argumenty MZ