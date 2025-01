Mają 22 dzieci, 13 wnucząt i planują wspólne wakacje. Matka zdradziła „najzabawniejszą rzecz”

W popularnym w Wielkiej Brytanii programie śniadaniowym „This Morning” pojawiła się największa brytyjska rodzina, którą tworzy Noel i Sue Radfordowie, ich 22 dzieci oraz 13 wnucząt. Noel i Sue są rodzicami Chrisa (35 lat), Sophie (31 lat), Chloe (29 lat), Jacka (27 lat), Daniela (25 lat), Luke'a (24 lata), Millie (23 lata), Katie (22 lata), Jamesa (21 lat), Ellie (19 lat), Aimee (18 lat), Josha (17 lat), Maxa (16 lat), Tillie (14 lat), Oscara (13 lat), Caspera (12 lat), Hallie (9 lat), Phoebe (8 lat), Archiego (7 lat), Bonnie (6 lat) i Heidie (4 lata). Dodatkowo w 2014 r. urodził się ich martwy syn – Alfie.

Rodzina Radfordów zyskała sławę w 2012 roku, kiedy pojawiła się w filmie dokumentalnym Channel 4 „15 Kids and Counting”. Od tamtej pory rodzina wystąpiła w wielu programach telewizyjnych, które pokazywały, jak wygląda życie w tak dużej rodzinie. W najnowszej serii „22 Kids and a Wedding” pokazano ślub Millie i Harley’a Passmore’a. Zięć został zapytany, jak to jest wejść do tak licznej rodziny.

Radfordowie. Co słychać u największej rodziny w Wielkiej Brytanii?

– Szczerze mówiąc, nie jest tak źle. Bardzo kochający ludzie, bardzo mili, bardzo gościnni. Mój dom jest bardziej szalony niż dom Radfordów – powiedział Passmore. Millie została z kolei zapytana, czy chce pójść w ślady rodziców, jeśli chodzi o dzieci. – Za każdym razem, gdy w naszym domu panuje szaleństwo, zawsze pytamy siebie nawzajem, dlaczego nasza mama zdecydowała się mieć więcej niż troje dzieci. Nigdy nie będę mieć więcej niż troje, to wystarczy – stwierdziła 23-latka. Harley nie zgodził się jednak ze swoją przyszłą żoną.

Rodzina opowiedziała też o świętach. Mama Sue oceniła, że to był „chaos”. W rodzinie trwają już przygotowania do okrągłych 50. urodzin Sue. Radfordowie planują rodzinne wakacje, w których ma wziąć udział 35 osób. – Najzabawniejsze jest to, gdy idziesz do odprawy i wręczasz wszystkim paszporty – powiedziała Sue o rodzinnych wyjazdach. Noel zaznaczył z kolei, że do tej pory najwięcej na tego typu wypadzie było 26 osób z rodziny. Dodał, że nie wynajmują hoteli, tylko wille, bo daje to większą kontrolę. Sue zapewniła też, że nie myśli o kolejnych dzieciach.

