„Monumentalne zwycięstwo” księcia Harry'ego. Dostanie 8-cyfrowy przelew?

Książę Sussexu oskarżył News Group Newspapers Ruperta Murdocha, wydawcę tabloidu „The Sun” i tygodnika o podobnym profilu – „The News of the World” (który przestał działać w 2011 roku) – między innymi o hakowanie telefonów, a także innego rodzaju naruszenia prywatności. Chodziło tu o materiały, które ukazywały się od 1996 do 2011 roku. Członek rodziny królewskiej – młodszy syn monarchy Karola III – twierdził, że redakcje, a także współpracujący z nimi prywatni detektywi, pozyskiwały informacje niezgodnie z prawem. Pod koniec ubiegłego roku mąż Meghan Markle zapewniał, że nie zaprzestanie walki o sprawiedliwość.

Sprawę miał rozpatrzyć Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa. Zawarto jednak ugodę.

Adwokat Harry'ego mówi o „monumentalnym zwycięstwie”

SN 22 stycznia poinformował, że szósty w kolejce do brytyjskiego tronu syn króla zawarł ugodę z wydawcą – podaje amerykańska stacja telewizyjna Cable News Network. Stało się to po dobie intensywnych negocjacji. David Sherborne, który jest adwokatem księcia Sussexu, wskazał, że „strony osiągnęły porozumienie”.

– W dzisiejszym monumentalnym zwycięstwie z News UK [to filia NGN – przyp. red.] przyznało, że »The Sun«, flagowy tytuł brytyjskiego imperium medialnego Murdocha, rzeczywiście zaangażował się w nielegalne praktyki – mówi mecenas Sherborne. Wskazał, że NGN „zaoferowało pełne i jednoznaczne przeprosiny dla księcia Harr;yego za poważną ingerencję »The Sun« w latach 1996-2011 w jego życie prywatne, w tym incydenty bezprawnych działań”. Członek rodziny królewskiej miał być też „inwigilowany” przez „The News of the World”.

Książę otrzyma 8-cyfrowy przelew?

CNN podaje nieoficjalnie, że kwota roszczenia, którą miały zaakceptować obie strony, miała aż osiem cyfer. Anonimowe źródło redakcji nie zaprzeczyło temu. Powiedział o tym także królewski korespondent, na którego powołuje się „The Indendent”. Warto dodać, że proces w siedzibie londyńskiego SN miał wystartować we wtorek. Jednak opóźniano jego rozpoczęcie po prośbach pełnomocników obu stron.

Jak informowaliśmy w kwietniu, na drogę sądową przeciwko NGN wkroczyć zdecydowali się także: (aktorka) Sienna Miller, (były piłkarz) Paul Gascoine, (satyryczka) Catherine Tate oraz (wokalistka ze Spice Girls) Melanie Chisholm.

