Samochodem przez kładkę dla pieszych. Kobieta zapomniała o kamerze

W czwartek 23 stycznia w Giżycku na kładce dla pieszych przy ulicy Nadbrzeżnej zaobserwowano samochód osobowy. Kierująca pojazdem kobieta skróciła sobie drogę do pracy, wjeżdżając na kładkę od strony ulicy 3 Maja, a następnie zjeżdżając z niej na ulicę Wojska Polskiego.

Giżycko. Kobieta wjechała samochodem na kładkę dla pieszych

Dzięki kamerom monitoringu miejskiego, lokalni policjanci bez trudu ustalili personalia właściciela auta. Funkcjonariusze z Giżycka prowadzą teraz dalsze czynności w sprawie, jednocześnie publikując nagranie ze zdarzenia i przestrzegając innych kierowców. Za popełnione wykroczenie grozi mandat karny w kwocie 1500 złotych i 8 punktów karnych. W przypadku skierowania sprawy do sądu będzie to już jednak grzywna w wysokości nawet do 30 tysięcy złotych.

Policja z Giżycka przypomina, że miejska kładka przeznaczona jest wyłącznie dla ruchu pieszego, a wjazd na nią pojazdem stanowi poważne zagrożenie zarówno dla kierujących, jak i pieszych. Tego typu zachowanie jest rażącym naruszeniem przepisów. Policjanci stanowczo reagują na tego typu wykroczenia, które mogą skutkować wysokim mandatem oraz punktami karnymi.

Funkcjonariusze zaapelowali też do wszystkich kierowców o rozwagę i przestrzeganie przepisów. Jak podkreślili, bezpieczeństwo pieszych i uczestników ruchu drogowego jest priorytetem!

