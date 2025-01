Zrobił to w czasie studniówki. Najpierw byli zaskoczeni, potem bili brawo

Trwa okres poprzedzający matury – w całej Polsce odbywają się studniówki, czyli potoczna nazwa balu, organizowanego mniej więcej 100 dni przed tak zwanym egzaminem dojrzałości.

Podczas studniówki jeden z uczniów uznał, że to idealny moment, by poprosić o rękę swoją ukochaną. „Na takiej studniówce jeszcze nie grałem” – komentuje DJ Dolar, czyli Konrad Dolecki, który zapewnił uczestnikom balu moc muzycznych wrażeń. Wideo umieścił na TikToku 28 stycznia.

Tomek poprosił ją o rękę. Reakcja Eweliny wywołała brawa

Uczeń otrzymał mikrofon, a potem wygłosił kilka słów do stojącej przed nim partnerki. – Chciałbym, żebyś była ze mną do końca życia. Po chwili jeden z jego kolegów podbiegł z „czerwonym dywanem”, który rozwinął (był to po prostu kawałek materiału o wspomnianym kolorze). Kolejny uczeń podał młodemu mężczyźnie pierścionek i kwiaty. W tle rozbrzmiał utwór amerykańskiego wokalisty Bruno Marsa – „Marry You”.

– Wyjdziesz za mnie? – zapytał Ewelinę. Odpowiedziała Tomkowy „tak”, po czym przytuliła narzeczonego. Cała sala zaczęła bić brawo. – Gorzko, gorzko, gorzko – krzyczeli młodzi ludzie, jakby byli na weselu.

Studniówka. Do zaręczyn doszło tuż po polonezie

Jeśli chodzi o placówkę edukacyjną, która zorganizowała studniówkę, był to prawdopodobnie Zespół Szkół numer 1 imienia Cypriana Kamila Norwida w Świdniku (województwo lubelskie). Wskazuje na to poszlaka, jaką w opisie krótkiego filmu zostawił DJ Dolar. „Brawo Norwid” – pogratulował uczniom, informując, że Tomek poprosił o rękę Ewelinę wkrótcepo polonezie (chodzi o taniec – do utworu z filmu „Pan Tadeusz”, skomponowanego przez Wojciecha Kilara – którym rozpoczyna się tradycyjnie każdy bal).

DJ zdradził też, że wydarzenie trwało niemal do białego rana. Wspomniał, że studniówkę zorganizowano w Domu Weselnym Mendelson na terenie gminy wiejskiej Mełgiew (około dziewięć kilometrów od ZS w Świdniku).

Czytaj też:

8-klasiści nagrali film i wysłali go policji. Teraz mówi o nich cała PolskaCzytaj też:

Samochodem przez kładkę dla pieszych. Kobieta zapomniała o kamerze