8-klasiści nagrali film i wysłali go policji. Teraz mówi o nich cała Polska

Materiał viralowo okrążył sieć. Na samym Facebooku obejrzało go ponad 70 tysięcy osób. Natomiast na X film, udostępniony przez redakcję serwisu donald.pl, odtworzony został blisko 128 tys. razy.

Koronowo. Policja opublikowała wideo nadesłane przez dzieci. Internauci pod wrażeniem

Komenda Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy podała, że w styczniu, w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu, wręczano nagrody uczestnikom Konkursu Filmowego „Bezpieczni w Ruchu Drogowym”. Trzecią edycję Komisariat Policji w Koronowie zorganizował razem z Polskim Związkiem Motorowym w Bydgoszczy Okręgowego Zespołu Działalności Gospodarczej i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego.

Celem wydarzenia było przygotowanie materiału wideo, który miał edukować o sposobie zachowania bezpieczeństwa na drodze – chodziło szczególnie o pieszych, najmniej chronionych uczestników ruchu drogowego. Pierwsze miejsce zdobyły dwa filmy, ale to dzieło pod tytułem „Widać, nie widać” zdobyło największe uznanie społeczności internetowej. Przygotowali go uczniowie Szkoły Podstawowej numer 1 imienia Komisji Edukacji Narodowej w Koronowie (województwo kujawsko-pomorskie).

Krótki, amatorski film najlepiej po prostu obejrzeć, by przekonać się o jego licznych walorach. Internauci zwracają uwagę na świetnie odegrane role – biorać pod uwagę, że uczniowie w nim występujący nie są przecież profesjonalnymi aktorami – a także zręczny montaż i – najważniejsza sprawa – inteligentny pomysł, polegający na wykorzystaniu fragmentu filmu na potrzeby konkursu.

Film okrążył sieć. Napisały o nim największe portale informacyjne

W trakcie filmu uczniowie odgrywają dobrze znaną wielbicielom komedii scenkę z filmu „Asterix i Obelix: Misja Kleopatra” w reżyserii Alaina Chabata, który swoją premierę miał ponad dwie dekady temu. Podbił serca widzów na całym świecie – szczególnie w Polsce. Wiedzą o tym internauci, którzy przesiadują na popularnych forach społecznościowych. Kadry z francusko-niemieckiej produkcji do dziś często służą kreatywnym użytkownikom sieci jako templatki (szablony) do tworzenia memów (czyli śmiesznych lub ironicznych grafik), będących komentarzem do aktualnych wydarzeń społeczno-politycznych.

Film dotarł do tysięcy osób, co oznacza, że spełnił swoje zadanie ponad miarę. Być może dzięki niemu wśród pieszych wzrośnie świadomość, jak mogą poprawić swoje bezpieczeństwo. Widoe wskazuje na tani sposób – kamizelki odblaskowe, dzięki którym poszczególne osoby mogą stać się lepiej widocze na drodze, co jest szczególnie ważne wieczorami lub w nocy.

