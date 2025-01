Zaginiona 16-letnia Angelika. Przełom w sprawie

Angelika, 16-letnia dziewczyna, zaginęła w listopadzie zeszłego roku. Policjanci nie ustawali w działaniach mających na celu odnalezienie nastolatki. Apelowali również o pomoc w poszukiwaniu zaginionej.

Młodszy aspirant Sławomir Kocur z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej we wtorek przekazał redakcji „Wprost”, że poszukiwania zakończyły się sukcesem. Młoda kobieta została znaleziona. W tej chwili nie są znane dodatkowe szczegóły.

Jak wcześniej informowali mundurowi, 16-latka nie pierwszy raz uciekła z domu.

Zaginiona Beata Klimek. Trwają poszukiwania

Wciąż trwają poszukiwania zaginionej Beaty Klimek, mieszkanki Poradza. 47-letnia matka trójki dzieci zniknęła w październiku 2024 roku, a od tamtej pory jej los pozostaje nieznany. Rodzina Beaty Klimek, choć zrozpaczona, nie poddaje się w walce o prawdę. Siostrzenica zaginionej kobiety podjęła inicjatywę, aby zebrać fundusze na wynajęcie prywatnego detektywa, który mógłby pomóc w rozwiązaniu sprawy. W ramach zbiórki na stronie napisała:

„Ciocia w swoim mieszkaniu miała kamerę skierowaną na wejście do niego, ponieważ nie czuła się w nim bezpiecznie. Ostatnie nagranie z kamery mamy, niestety, z godziny 7:05, gdy wychodzi, aby odprowadzić dzieci. Potem kamera nie nagrała już nic, została odłączona od kontaktu”.

Karolina Wróbel wciąż poszukiwana

Minął też prawie miesiąc od zaginięcia Karoliny Wróbel, 24-letniej matki dwóch synów. Kobieta zaginęła 3 stycznia. Wyszła do pobliskiego sklepu i nie wróciła do domu. W tym czasie w jej mieszkaniu odbywała się impreza z udziałem współlokatora i sąsiada. Patryk B. trafił do aresztu, prokuratura nie udzieliła informacji o zarzutach mu postawionych.

Dziennikarze Interii przekazali informacje o hipotezie śledczych. Podejrzewają oni, że Patryk B. opuścił imprezę, na której obecny był alkohol (i być może narkotyki), wyszedł za Karoliną, udusił ją i wrzucił do pobliskiego stawu rybnego. Grupa Specjalna Płetwonurków RP wspiera działania Prokuratury Okręgowej w Katowicach, ale na razie zagadka pozostaje nierozwiązana.

