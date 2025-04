To on mógł podpalić polskie flagi na Westerplatte. Policja publikuje nagranie

Tego samego wieczoru, w pobliżu miejsca zdarzenia, doszło do serii włamań do trzech przyczep gastronomicznych przy ul. Sucharskiego w Gdańsku. Sprawca ukradł materiały biurowe oraz 50 złotych, a także uszkodził drzwi, powodując straty na ponad cztery tysiące złotych.

Nagrania z monitoringu zarejestrowały mężczyznę w wieku około 25–35 lat, z kapturem na głowie, plecakiem na plecach i torbą w ręku, do której wkładał skradzione przedmioty. To właśnie on może być również sprawcą podpalenia polskich flag.

Incydent na Westerplatte. Policja publikuje wizerunek podejrzanego i prosi o pomoc

Osoby, które wiedzą, kim jest mężczyzna widoczny na filmie lub mają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości albo miejsca pobytu, proszone są o kontakt z funkcjonariuszami z Komisariatu Policji II przy ul. Długa Grobla 4 w Gdańsku. Informacje można przekazać także telefonicznie, dzwoniąc na numer 47 741 34 22, lub pisząc na adres: [email protected].

Za kradzież z włamaniem grozi do 10 lat więzienia. Za zniszczenie mienia grozi do 5 lat pozbawienia wolności, natomiast za zniszczenie flagi grozi do roku pozbawienia wolności.

Reakcja Muzeum II Wojny Światowej

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku złożyło w tej sprawie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i zadeklarowało pełną współpracę z organami ścigania. „Przekażemy wszelkie posiadane dowody, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości sprawcy oraz wyjaśnieniu okoliczności tego incydentu” – zadeklarowała rzeczniczka muzeum, Aleksandra Trawińska.

Westerplatte jest miejscem o ogromnym znaczeniu historycznym dla Polski. To tutaj 1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa, kiedy niemiecki pancernik Schleswig-Holstein zaatakował polską składnicę wojskową. Obrona Westerplatte stała się symbolem polskiego oporu i bohaterstwa. Dlatego też wszelkie akty wandalizmu w tym miejscu są szczególnie bulwersujące i spotykają się z powszechnym potępieniem.