Pająki-zombie to nie żart. Odkryto, co je zmienia

W 2021 roku stacja BBC nagrywała na Wyspach Brytyjskich serial „Winterwatch”. Uwagę ekipy filmowej oraz badaczy przykuł zainfekowany grzybami pająk zauważony na suficie opuszczonego magazynu prochu strzelniczego. Stawonóg dziwnie zachowywał się przed śmiercią – wystawił się na niebezpieczeństwo.

Nowy gatunek nazwany na cześć Davida Attenborougha

Naukowcy z Wielkiej Brytanii oraz Danii rozpoczęli pracę nad zbadaniem pająków oraz grzybów je infekujących. Z terenu okolicznych jaskiń zebrano okazy zainfekowanych pająków i przesłano je do badań. Ich wyniki opublikowano w piśmie naukowym „Fungal Systematics and Evolution”. Przeprowadzone badania doprowadziły do odkrycia nowego gatunku grzyba. Nazwano go Gibellula attenboroughii, na cześć sir Davida Attenborougha – brytyjskiego biologa, podróżnika i popularyzatora wiedzy przyrodniczej.

Pająki-zombie. Pomagają w rozprzestrzenianiu się grzyba. Ostatecznie giną

Nowo odkryty grzyb infekuje głównie pająki z gatunku Metellina merianae występujące w wilgotnych i ciemnych europejskich siedliskach. Przypuszcza się, że zarodniki pająków manipulują zachowaniem gospodarza poprzez wpływanie na układ nerwowy. Ostatecznie infekcja grzybami doprowadza do śmierci stawonoga.

Autorzy badania wskazują, że martwe okazy zainfekowanych pająków znaleziono w nietypowych dla gatunku miejscach – na sufitach jaskiń. Przypuszczają, że pająki pod wpływem działania zarodników grzyba opuszczają swoje sieci i przenoszą się w miejsca z dobrą cyrkulacją powietrza, co ma pomóc w rozprzestrzenianiu się Gibellula attenboroughii. Naukowcy porównali mechanizm manipulacji zachowaniem pająków do zaobserwowanego przypadku sterowanie mrówkami przez grzyby z grupy Ophiocordyceps.

