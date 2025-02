Wybuch kanalizacji. Kamery nagrały kilkuletniego sprawcę

China Media Group opublikowała na platformie Douyin (chiński odpowiednik TikToka) fragment nagrania dokumentujący całe zajście. Widać na nim kilkuletniego chłopca, który po odpaleniu lontu wrzuca do kanalizacji petardę, po czym żwawo się oddala. Po chwili dochodzi do wybuchu, który powoduje ogromne straty w zaparkowanych samochodach. Następnie widzimy zgromadzonych obserwujących straty na parkingu. Zdarzenie rozeszło się po chińskich mediach błyskawicznie. Film obejrzano niemal 81 milionów razy.

Po godzinie od zdarzenia policja namierzyła sprawcę całego zamieszania. W wyniku wybuchu uszkodzono osiem samochodów, a straty oszacowano na 285 tys. juanów, czyli ponad 160 tys. złotych.

Niebezpieczne zabawy chińskich dzieci

To nie pierwsze zdarzenie z udziałem petard i dzieci. W poniedziałek w podobnej sytuacji ranna została dziewczynka, która wrzuciła zapaloną petardę do włazu ściekowego, czym doprowadziła do eksplozji biogazu. W 2023 doszło do bardziej tragicznego w skutkach zdarzenia. Petarda pozostawiona przez dwójkę dzieci na pokrywie włazu do kanalizacji spowodowała potężny wybuch. Jedno z dzieci zginęło w jej wyniku, drugie zostało ranne.

Chiński Nowy Rok

W Chinach trwa właśnie Festiwal Wiosny, w którym celebruje się nadejście nowego roku według chińskiego kalendarza księżycowo-słonecznego. W tym roku obchody trwają od 28 stycznia do 4 lutego. Fajerwerki i petardy są istotną częścią chińskich uroczystości noworocznych. Były tradycyjnie używane do odstraszania złych duchów.

Apel władz o ostrożność

Chińskie władze apelują do rodziców o kontrolę nad pociechami. Ostrzegają również przed używaniem petard w ryzykownym otoczeniu. Przestrzegają przed palnymi gazami znajdującymi się w kanalizacji.

