Dramat sióstr w rodzinie zastępczej. Opiekunowie molestowali swoje podopieczne?

O podejrzeniu nieprawidłowości prokuraturę w Głogowie powiadomił Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu. Dziennikarze ustalili nieoficjalnie, że do ujawnienia aktów przemocy miało dojść tuż po trafieniu dwóch dziewczynek do adopcji.

Dramat w rodzinie zastępczej. Opiekunowie jak z horroru

Starsza z dwóch sióstr miała opowiedzieć nowym opiekunom o zwyczajach w poprzedniej rodzinie zastępczej. Prok. Liliana Łukasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Legnicy przekazała dziennikarzom słowa dziecka.

– Opiekun zastępczy dopuszczał się wobec dziewczynki nie tylko obcowania seksualnego, pokazywania treści pornograficznych, ale też zmuszania do wykonania innych czynności seksualnych. W tej rodzinie zastępczej pokrzywdzona jest też druga dziewczynka – mówiła prokurator. – Została pokrzywdzona znęcaniem się przez opiekuna i opiekunkę zastępczą – dodawała.

Znęcanie w rodzinie zastępczej. Co z innymi dziećmi?

W tej rodzinie zastępczej obie dziewczynki przebywały przez 3,5 roku. Sąd Rejonowy w Głogowie postanowił, że 46-latek trafi do aresztu tymczasowego na trzy miesiące. Jest podejrzany o wykorzystanie seksualne 8-letniej dziewczynki.

Żona 46-latka nie została zatrzymana. Zastosowano wobec niej tzw. wolnościowe środki zapobiegawcze. Jest oskarżona o znęcanie się nad 6-letnią dziewczynką. Para nie przyznała się do winy, ale biegli psychologowie potwierdzili zeznania sióstr.

Śledczy ustalili, że od 2021 roku opisywane tutaj małżeństwo prowadziło opiekę zastępczą nad sporą grupą dzieci. Pod ich opieką pozostawała 10 podopiecznych.

