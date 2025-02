Spowiedź dzieci dzieli społeczeństwo. Ksiądz komentuje

W rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną ks. prof. Wiesław Przygoda (teolog i pastoralista) zauważa, że „dobrze przygotowana, wczesna spowiedź dzieci przynosi wiele pożytku w rozwoju psychospołecznym i duchowym” dzieci.

Tym samym duchowny sprzeciwia się zakazowi udzielania sakramentu pokuty i pojednania młodym osobom w Polsce.

Duchowny o nadużyciach przy spowiadaniu dzieci. „Są realne”, ale Kościół podejmuje działania, by je „niwelować”

Specjalista z zakresu teologii pastoralnej wskazuje na zapisy konstytucji. Ta mówi o braku ingerencji władz w kwestię przekonań religijnych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, w których wyborze ci mają zupełną dowolność.

A co z ewentualnymi nadużyciami? Eksperci z zakresu psychologii niejednokrotnie wskazywali na możliwe zagrożenia w postaci – choćby nieumyślnego – skrzywdzenia emocjonalnego dziecka. Spowiedź zahacza bowiem o sprawy głęboko intymne, dotyczące także seksualności, co w połączeniu z nieodpowiednio wyszkolonym księdzem może prowadzić do wyrządzenia szkody na psychice.

Ekspert z KUL-u przyznaje, że „nadużycia ze strony spowiedników, zgłaszane jako argument przeciwko spowiadaniu dzieci, są realne”. – Ale systematycznie niwelowane przez władze kościelne, czego przykładem jest respektowanie tak zwanej „ustawy Kamilka”, mającej na celu ochronę nieletnich i skutecznie oczyszczanie duchowieństwa z osób mających jakiekolwiek problemy w relacjach z dziećmi – wskazuje.

Biskupi przeszli szkolenie. Chodzi o wytyczne, które opracowała papieska kosmisja ds. ochrony małoletnich

Serwis ekai.pl podał w czwartek, że biskupi odbyli w Pałacu Arcybiskupów Warszawskich szkolenie w związku z wytycznymi, które opracowali eksperci z papieskiej komisji do spraw ochrony małoletnich.

– Chodzi nie tylko o procedury postępowania w przypadkach oskarżeń osób duchownych o krzywdzenie małoletnich, ale i o budowanie środowisk kościelnych jako bezpiecznych miejsc dla dzieci i młodzieży – wskazał w rozmowie z katolickim medium arcybiskup Wojciech Polak (delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży).

