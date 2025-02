Posiadasz tę grupę krwi? Możesz dożyć sędziwego wieku

Naukowcy od lat analizują, czy istnieje zależność między grupą krwi a długowiecznością. Ostatnie badania opublikowane w prestiżowym czasopiśmie „BMC Medicine” wskazują na to, że osoby z grupą krwi 0 są mniej narażone na choroby serca w porównaniu z innymi grupami.

Posiadacze grupy krwi 0 pożyją dłużej

W trakcie siedmioletnich badań obejmujących ponad 50 tysięcy osób w średnim i starszym wieku, okazało się, że posiadacze grupy krwi 0 rzadziej umierali z powodu schorzeń układu krążenia – ryzyko to było o 15 procent niższe niż u osób z grupami A, B lub AB.

Co więcej, japońscy badacze sugerują, że osoby z grupą 0 mają wyższe szanse na osiągnięcie wieku 90 lat i więcej. Mimo że mechanizm tej zależności nie jest do końca poznany, naukowcy podejrzewają, że może to wynikać z lepszego profilu lipidowego i mniejszej podatności na określone choroby.

Na pozytywne aspekty mogą liczyć także posiadacze grupy B – ich organizm bowiem cechuje się dobrą zdolnością do regeneracji, co może spowalniać proces starzenia się.

Ryzyko chorób a grupa krwi. Co mówią badania?

Każda grupa krwi może mieć określone predyspozycje zdrowotne. Na przykład posiadacze grupy A mają naturalnie wyższy poziom kortyzolu. To może sprawiać, że są bardziej podatne na stres. Ponadto, badania wskazują, że częściej chorują na infekcje wywołane przez bakterie Helicobacter pylori, co zwiększa ryzyko raka żołądka.

Z kolei posiadacze grupy krwi B mogą cieszyć się wolniejszym starzeniem organizmu, ale za to są bardziej narażeni na cukrzycę typu 2.

Jeśli natomiast chodzi o grupę AB – według badań opublikowanych w czasopiśmie „Neurology” osoby z tą grupą krwi mają zwiększone ryzyko problemów z pamięcią i demencji – nawet o 82 procent wyższe niż osoby z grupą 0.

Niezwykle rzadka grupa krwi? AB Rh-

Najmniej powszechną grupą krwi w Polsce jest AB Rh-, którą posiada zaledwie 1 procent populacji. Na świecie liczba ta jest jeszcze niższa – tylko 0,5 procent ludzi ma tę grupę. Oznacza to, że w razie potrzeby transfuzji znalezienie odpowiedniego dawcy jest wyjątkowo trudne.

Osoby z grupą AB Rh- mają specyficzne właściwości immunologiczne. Nie posiadają bowiem przeciwciał anty-A ani anty-B, co czyni ich bardziej tolerancyjnymi w przypadku transfuzji. Jednak z powodu rzadkiego występowania, ich dostęp do zgodnej krwi może być ograniczony.

Najrzadsza grupa to AB Rh-. Prawdziwa „złota krew”

Jeszcze większą rzadkością jest tak zwana „złota krew”, którą posiadają jedynie 43 osoby na świecie.

Jej unikalność polega na całkowitym braku antygenów Rh na powierzchni czerwonych krwinek. Osoby z tą grupą mogą oddawać krew pacjentom z wyjątkowo rzadkimi grupami, ale same mogą otrzymać transfuzję wyłącznie od innego posiadacza tej grupy. Jak łatwo się domyślić, to w przypadku nagłej potrzeby może stanowić dla nich ogromne zagrożenie.

