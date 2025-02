Grupa krwi a podatność na choroby. Badania naukowe nie pozostawiają wątpliwości

Skąd się biorą grupy krwi? Litery A, B i 0 reprezentują różne formy genu ABO, które inaczej programują nasze komórki krwi. Osoby z grupą krwi typu AB są zaprogramowane do produkcji antygenów A i B na czerwonych krwinkach. Osoba z krwią typu 0 nie wytwarza żadnych antygenów. Naukowcy nie są pewni, dlaczego istnieją różne grupy krwi. Zdaniem doktora Douglasa Guggenheima, hematologa z Penn Medicine, do powstania grup krwi mogły przyczynić się infekcje naszych przodków, które pobudziły mutacje ochronne we krwi – czytamy na stronie cnet.com.

Z tego też powodu osoby z różnymi grupami krwi mogą być obecnie bardziej narażone na różne choroby i infekcje.

– Krótko mówiąc, to prawie tak, jakby organizm ewoluował wokół swojego środowiska, aby chronić go najlepiej, jak to możliwe – powiedział Guggenheim.

A, B lub AB oznacza większe ryzyko problemów z sercem

Zgodnie z American Heart Association osoby z krwią typu A, B lub AB są bardziej narażone na zawał serca lub niewydolność serca niż osoby z grupą 0. Różnice są niewielkie – osoby z grupą A lub B miały łącznie o 8 proc. wyższe ryzyko zawału serca i o 10 proc. zwiększone ryzyko niewydolności mięśnia sercowego. Znacznie gorzej prezentują się statystyki dotyczące problemów z krzepliwością krwi. Osoby z krwią typu A i B były o 51 proc. bardziej narażone na rozwój zakrzepicy żył głębokich i o 47 proc. bardziej narażone na rozwój zatorowości płucnej. Schorzenia te są ciężkimi zaburzeniami krzepnięcia krwi i mogą również zwiększać ryzyko niewydolności serca. Zdaniem doktora Guggenheima powodem jest stan zapalny występujący u osób z grupą krwi A, B oraz AB. Białka obecne w krwi tych osób mogą powodować blokady i zgrubienia w żyłach i tętnicach.

Inne badania skupiały się na innych schorzeniach. Jedno z nich wykazało, że osoby z krwią typu AB mogą być narażone na zwiększone ryzyko zaburzeń poznawczych w porównaniu z osobami z typem O. Upośledzenie funkcji poznawczych obejmuje m. in. zapamiętywanie, skupianie się lub podejmowanie decyzji. Z kolei osoby z krwią typu 0 mogą być bardziej podatne na krwotok lub zaburzenia krwawienia. Jedno z badań wykazało większą utratę krwi po porodzie wśród kobiet z krwią typu 0.

Czy należy zmienić swój styl życia w związku z posiadaną grupą krwi?

Badania wykazały, że grupa krwi ma wpływ na ryzyko rozwoju chorób serca, ale głównymi czynnikami pozostają dieta, ćwiczenia oraz zanieczyszczenia. Chcą cieszyć się dobrym zdrowiem należy stosować zdrową dietę niezależną od posiadanej grupy krwi.

– Dobrze zrównoważona, zdrowa dieta będzie tym, co każdy lekarz zaleci – powiedział doktor Guggenheim.

Czytaj też:

Fala grypy w Polsce, a leków brakuje. Ekspert alarmujeCzytaj też:

Ekspert: Ten błąd popełnia 40 proc. Polaków w czasie choroby