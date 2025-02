Leśnicy odkryli niezwykłe znalezisko. Ten skarb kryje się pod liśćmi i śniegiem

Mowa konkretnie o jelenim porożu, które w polskich lasach można odnaleźć między lutym a kwietniem.

Od kilku dni media społecznościowe obiegają liczne fotografie ukazujące te wyjątkowe znaleziska. Wiele osób decyduje się na poszukiwania zrzutów jeleni nie tylko z pasji, ale i z powodów finansowych – cena poroża zaczyna się od kilkudziesięciu złotych za kilogram. Może jednak osiągnąć znacznie wyższe kwoty.

„Majestatyczny skarb” lasu

„Okres od lutego do kwietnia to czas, w którym las zachęca nas do poszukiwania w zaśnieżonej scenerii najbardziej majestatycznego, kolekcjonerskiego skarbu jakim jest poroże jelenia” – napisano na Facebooku Nadleśnictwa Wałbrzych.

Jak wyjaśniają leśnicy, poroże to zbudowany z kości twardy twór, wyrastający z czoła samców jeleniowatych. Pełni funkcję ozdobną, ukazując siłę i potencjał rozrodczy samców, a także służy jako broń w okresie godowym, kiedy to jelenie stają do walki o samice. Gdy ten czas dobiega końca, poroże staje się zbędne – zostaje zrzucone, aby w kolejnym roku odrosnąć na nowo.

Czy znalezione poroże można zabrać ze sobą? Tak, ale...

Leśnicy przypominają, że zbieranie poroża jest legalne, ale pod pewnymi warunkami. Zrzuty można zabierać jedynie z lasów gospodarczych. Surowo zabronione jest jednak zbieranie ich na terenach parków narodowych, rezerwatów oraz miejsc objętych zakazem wstępu, zwłaszcza na młodych uprawach drzew (do 4 metrów wysokości).

Co więcej, jeśli w lesie znajdziemy poroże nadal przyczepione do czaszki, nie wolno go zabierać. Tego typu znaleziska stanowią własność Skarbu Państwa i należy je niezwłocznie zgłosić do najbliższego nadleśnictwa.

W Polsce działają skupy, które chętnie odkupują poroże, oferując za duże okazy ważące ponad 4 kilogramy nawet ponad 1000 złotych. Jednak członkowie kół łowieckich podkreślają, że zbieranie poroża nie powinno być traktowane jako sposób na zarobek. To przede wszystkim forma aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu i szansa na kontakt z naturą.

