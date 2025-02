Piekielnie trudny QUIZ z wiedzy ogólnej. Tylko ekspert zdobędzie 10/10!

Przed nami kolejny mroźny weekend. Pogoda zdecydowanie nas nie rozpieszcza, więc na małą poprawę nastroju w ten zimowy, sobotni wieczór, mamy dla was mały sprawdzian wiedzy. Oto najnowszy trudny QUIZ z wiedzy ogólnej.

Wasze zadanie nie jest bardzo skomplikowane. Aby zdobyć komplet punktów, musicie odpowiedzieć poprawnie na dziesięć pytań. Dotyczą one różnych dziedzin – zarówno polityki, jak i geografii, sportu czy kultury. Każde pytanie zawiera dwie odpowiedzi do wyboru – prawda oraz fałsz. Możecie zastanawiać się tak długo – czas na udzielenie odpowiedzi nie jest w żaden sposób limitowany. To jak, podejmiecie wyzwanie?