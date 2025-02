Wstrząsające nagranie z lotniska. O włos od tragedii?

Sieć obiegło wstrząsające nagranie z lądowania samolotu Southwest Airlines na chicagowskim lotnisku. Krótkie wideo przedstawia moment, gdy we wtorek nad ranem (czasu lokalnego) większa z maszyn lądowała właśnie na pasie startowym. Gdy koła niemal zetknęły się z asfaltem, piloci postanowili poderwać samolot z powrotem do góry. Po chwili staje się jasne, dlaczego podjęli taką decyzję – w międzyczasie, na tym samym pasie, znalazł się bowiem odrzutowiec, który jechał w poprzek, co mogło skończyć się kolizją.

Amerykańska stacja telewizyjna CNN skontaktowała się z Federalną Administracją Lotnictwa, która wskazuje, że załoga mniejszego samolotu nie miała zezwolenia na wjazd na pas startowy. Ostatecznie, dzięki szybkiej reakcji pilotów samolotu pasażerskiego, nikomu nic się nie stało.

Cable News Network przypomina, że to nie pierwszy taki incydent w ostatnim czasie. „Załoga postępowała zgodnie z procedurami beezpieczeństwa i lot wylądował bez incydentów” – przekazał drogą e-mailową zespół prasowy Southwest.

Port lotniczy w Chicago. Wypadek w 2005 roku

Międzynarodowy port lotniczy w Chicago-Midway znajduje się na południowy zachód od centrum Chicago (w Illinois). Samoloty, które opuszczają płytę lotniska, najczęściej podróżują do Las Vegas (w stanie Nevada) czy Phoenix-Sky Harbor (Arizona) lub Atlanty (Georgia). Klienci decydują się często także na loty do Denver (Kolorado) i Orlando (Floryda). Corocznie z lotniska korzysta kilanaście milionów osób.

Jedna z najtragiczniejszych sytuacji, do jakiej doszło na tym lotnisku, to końcówka 2005 roku, gdy samolot pasażerski – w trakcie burzy śnieżnej – rozbił się o ogrodzenie. Maszyna uderzyła następnie w dwa samochody. W jednym z pojazdów znajdowało się dziecko, które niestety nie przeżyło.

twitterCzytaj też:

Ryanair planuje wrócić na Ukrainę? Tyle tras z Polski chce uruchomićCzytaj też:

„Lekarz poszedł… Położna uznała pewnie, że dziecko sobie poradzi...”