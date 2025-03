Jakie psy najczęściej gryzą? „Lider” zaskakuje

Szacuje się, że w Polsce żyje 8,1 mln psów oraz 7,2 mln kotów. Polska jest na drugim miejscu w Europie – 49 proc. gospodarstw domowych ma przynajmniej jednego psa. Czym kierować się, wybierając rasę psa? Psycholog Stanley Coren w swojej książce "Inteligencja psów" ("The Intelligence of Dogs”) klasyfikuje rasy według instynktu, posłuszeństwa i zdolności adaptacji. Można też posiłkować się poniższą listą – amerykańscy badacze przeanalizowali dane o ugryzieniach i przygotowali listę ras, które są najbardziej skłonne, aby nas "dziabnąć" – czytamy na scotsman.com.

1. Jack Russell Terrier

Może to być zaskakujące, ale to ten pies jest najbardziej chętny to gryzienia. Pierwotnie były hodowane do polowania i zabijania szczurów i innych szkodników – ganianie i gryzienie jest w ich DNA.

2. Border Collie

Border Collie jest najbardziej inteligentną rasą psów na świecie. Została ona wyhodowana do ochrony zwierząt gospodarskich – w razie potrzeby za pomocą zębów. Mogą "dziabnąć" podczas gry lub ćwiczeń z właścicielem, ale poza tym są kochającymi i łagodnymi psami rodzinnymi.

3. Owczarek niemiecki

Owczarek niemiecki jest jednym z najbardziej użytecznych psów na świecie – sprawdza się w wielu dziedzinach – od bycia psim stróżem po wykrywanie narkotyków dla policji.

4. Jamnik

Nawet najbardziej oddani fani jamników muszą przyznać, że są one dość nieprzewidywalne.

5. Husky syberyjski

Husky są inteligentne i zabawne, ale mogą stać się wojownicze, awanturnicze i destrukcyjne – szczególnie jeśli nie dostaną ogromnej dawki ćwiczeń.

6. Pekińczyk

Psy tej rasy zostały wyhodowane jako psy towarzyszące chińskiej rodzinie królewskiej. Są terytorialne i mogą atakować, jeśli czują się zagrożone.

7. Chow Chow

Lojalne i opiekuńcze psy – z chęcią bronią swojego właściciela.

8. Chihuahua

Te małe psy zaznaczają swoją obecność bycie hałaśliwym i chętnym do gryzienia.

9. Rottweiler

Pies zaprojektowany do hodowli i ochrony.

10. Cocker Spaniel

Niektórych może dziwić ich obecność na tej liście, ale właściciele potwierdzą chęci spanieli do używania zębów.

11. Akita

Pochodzący z gór północnej Japonii akita był pierwotnie hodowany jako pies stróżujący i polujący na niedźwiedzie.

12. Pitbull

Ich ugryzienie może wyrządzić poważne szkody. Są odpowiedzialne za ofiary śmiertelne.

13. Tosa

Pochodzącą z Japonii tosa inu to pies wyhodowany do walk.

