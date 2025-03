Internauta znalazł go na Google Maps. Tajemnica kręgu rozwiązana

Krąg znajduje się w pobliżu lotniska.

Jak się okazuje, właśnie z tym obiektem związane jest rozwiązanie tajemnicy, która spędzała sen z powiek użytkownikom platform społecznościowych.

Google Maps. Jak powstał dziwny krąg na Google Earth? Znajduje się pośród gęstego lasu sosnowego

Amerykański portal Shore News Network podaje, że „wyjaśnienie tajemniczego kręgu w lesie nieopodal lotniska” jest proste. Może być jednak zaskakujące, bo nie kryje się za tym straszna czy nietypowa historia.

Znajduje się tam Lakewood Sport Parachuting Center z dostępem do nieaktywnej strefy lądowania dla spadochroniarzy. Obsługiwała ona zainteresowanych hobby mieszkańców okolicy, pomiędzy Nowym Jorkiem a Filadelfią.

„Krąg w lesie był powiązany z budową centrum spadochronowego na początku lat 60. XX wieku” – czytamy. Pionier lotnictwa – Jacques Istel, spadochroniarz rekreacyjny – wybrał teren obok lotniska Lakewood, by otworzyć tam strefę do lądowania – opisuje redakcja SNN.

Zespół pod kierownictwem dwóch osób: Lee Guilfoyle'a i Condona McDonougha – poświęcił kilka zimowych miesięcy, by odpowiednio go przygotować. „Buldożery zostały użyte do wycięcia koła o średnicy blisko 550 metrów w środku lesu sosnowego, tworząc wyznaczoną strefę do lądowania” – czytamy.

Dlaczego jednak wybrano właśnie to miejsce? Ze względu na sprzyjające warunki. Znajduje się tam miękki piasek, a poza tym centrum byłoby dobrze skomunikowane z dużymi miastami. Tak więc krąg, który przykuł uwagę internautów, to nieczynna strefa lądowania i niedoszłe centrum spadochroniarstwa.

Mapy Google. Tajenicza „dziura” na Oceanie Spokojnym. Zagadka rozwiązana

Jak informowaliśmy w drugiej połowie lutego, dziennikarze rozwikłali także kolejną zagadkę – dziwnego, czarnego kwadratu na mapie. Wywoływał on wielkie poruszenie w sieci – internauci twierdzili, że to „wrota do Ziemi”. A jaka jest prawda?

Czarnym fragmentem na zdjęciach satelitarnych jest gęsto zalesiona wyspa Wostok (odkryta przed laty przez Rosjanina) – ustalił amerykański portal Live Science.

