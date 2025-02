Z nudów przeglądał Google Maps, natknął się na „dziurę”. Odkrycie zelektryzowało internet

Po raz pierwszy czarny trójkąt na Google Earth zauważono w 2021 roku. Zdjęcie fragmentu Oceanu Spokojnego na mapach aktualizowanych przez giganta technologicznego, należącego do amerykańskiego holdingu Alphabet, rozeszło się po internecie, wywołując lawinę komentarzy.

Użytkownicy platform społecznościowych twierdzili, że są to „wrota” do wnętrza Ziemi. Kolejni pisali, że wody rozstąpiły się, pokazując prawdę o naszej planecie – jej środek wypełnia kosmiczna czarna dziura. Internauci wieszczyli też rychły koniec świata, wskazując, że błękitna planeta pożera samą siebie, na co mamy teraz niepodważalny dowód. Sęk w tym, że wszystkie te wyssane z palca teorie są nieprawdziwe. Czym jest więc naprawdę widoczny na zdjęciu obiekt?

„Czarna dziura” na Google Maps przeraża internatuów. Co o niej wiadomo?

W rzeczywistości czarnym fragmentem na zdjęciach satelitarnych jest wyspa Wostok (archipelag Line Islands), odkryta w pierwszej połowie XIX wieku przez Rosjanina – admirała Fabiana Gottlieba von Bellingshausena. Badacz nazwał napotkany na oceanie fragment lądu na cześć swojego okrętu. Należy ona do państwa Kiribati i ma powierzchnię zaledwie 300 metrów kwadratowych.

W przeszłości nie została zasiedlona przez Polizenyjczyków (rdzenych mieszkańców Polinezji i części wysp Melanezji i Mikronezji). Amerykański portal Live Science podaje – powołując się na artykuł opublikowany w czasopiśmie „Pacific Islands Monthly” sprzed prawie sześciu dekad – że nie ma tam niezawodnego źródła słodkiej wody. To może być przyczyną omijania jej przez tubylców okolicznych lądów.

Tajemnica map Google rozwiązana. Czarny kolor to kwestia położenia obserwatora względem lądu

Redakcja stacji telewizyjnej British Broadcasting Corporation, która również pisała o tajemniczym kwadracie na Google Earth, wskazała, że wyspa jest gęsto zalesiona. Ściśnięte ze sobą drzewa zapełniają wnętrze wyspy, a biorąc pod uwagę ich ciemnozielony kolor łatwo domyślić się, dlaczego Wostok na fotografiach satelitarnych ma czarny kolor.

Rośliny „w tak dużej koncentracji wyglądają znacznie ciemniej z niskiej orbity okołoziemskiej” – pisze portal LS (za BBC).

Czytaj też:

Tajemnicza „blizna” na Google Maps nie dawała mu spokoju. Naukowcy ustalili, że spowodowało ją wstrząsające zjawiskoCzytaj też:

Zaskakujące odkrycie na Google Maps. Tajemnicza wiadomość rozgrzała sieć