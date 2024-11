Tajemnicza „blizna” na Google Maps nie dawała mu spokoju. Naukowcy ustalili, że spowodowało ją wstrząsające zjawisko

Mężczyzna odnalazł na Googe Earth tajemniczą „bliznę”. Wyżłobiona ścieżka ciągnęła od Australii Zachodniej po Australię Południową. Można ją odnaleźć na mapach Google 20 kilometrów na półc od Kolei Transaustralijskiej.

Co spowodowało „ślad” na mapie, wyraźnie widoczny na mapach Google?

Odkrycia dokonał speleolog – jak czytamy w artykule Mateja Lipara – adiunkta naukowego w Szkole Nauk o Ziemi i Planetach na Uniwersytecie Curtina – opublikowanym na portalu The Conversation. Speleologia to nauka o jaskiniach. Tajemnicza „blizna” zainteresowała naukowców, którzy postanowili wyjaśnić, jak powstała.

Wspomniany obszar znajduje się w Australii. Jest suchy i bezdrzewny. Wyżłobienie, widoczne na zdjęciach satelitarnych, rozpościerające się na długość 11 kilometrów i szerokość 160-250 metrów, została zbadane i opisana w czasopiśmie „Journal of Southern Hemisphere Earth Systems Science”, publikowanym przez Australijskie Biuro Meteorologii.

Jak się okazało, „rysa” powstała w wyniku tornada, które tamtędy przeszło. Było to zjawisko klasy F2 lub F3 (kategorie siły tornad według skali Fujity, gdzie w pierwszym przypadku zjawisku towarzyszy wiatr o prędkości 181-253 kilometrów na godzinę, a w drugim – od 254 do 332 km na godz.). To konkretne poruszało się prawdopodobnie z prędkością około 200 km na godz. Naukowcy datują moment jego przejścia w widocznym na fotografiach miejscu w listopadzie 2022 roku.

Google Maps. Naukowcy zwrócili uwagę na „cykoidalne wzory”

Po wstępnej analizie zdjęć satelitarnych naukowcy zauważyli charakterystyczne „wzory cykloidalne” (czyli spiralne kształty), świadczące o występowaniu tak zwanych wirów ssących. Oznacza to, że tornado poruszało się z ogromną siłą i prędkością, pozostawiając po sobie wyraźnie widoczny „ślad”.

Badacze udali się w to miejsce w maju 2023 roku. Mimo 18 miesięcy od wystąpienia zjawiska, „blizny” po tornadzie były wyraźne. W jałowym krajobrazie Nullarbor, biorąc pod uwagę fakt, że roślinność odrasta tam bardzo powoli, erozja i zniszczenia spowodowane przez tornado pozostaną widoczne przez długi czas.

Google Earth. „Piramidy” budowano także na Antarktydzie?

Na początku listopada opisywaliśmy inne, równie imponujące odkrycie, którego dokonał jeden z użytkowników sieci. Odnalazł on na Google Maps „piramidy”. To, co najbardziej dziwi to fakt, że te znajdowały się na Antarktydzie.

Tajemniczą sprawę przeanalizowali naukowcy.

