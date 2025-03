„Kosmiczny” problem przed PKW. I wcale nie chodzi o subwencję PiS

W poniedziałek 10 marca PKW kolejny raz zajmuje się sprawą wypłaty milionów państwowych pieniędzy dla Prawa i Sprawiedliwości. Tym razem prawdopodobnie dojdzie do głosowania w sprawie skierowania do prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa niedopełnienia obowiązków przez ministra finansów Andrzeja Domańskiego, o co wcześniej zwrócił się do PKW pełnomocnik komitetu wyborczego PiS.

Polski astronauta zagłosuje w wyborach? List POLSA do PKW

Jednak przed Państwową Komisją Wyborczą staje dziś również nietypowy problemem, zgłoszony przez Polską Agencję Kosmiczną (POLSA). Chodzi o brak możliwości oddania głosu w drugiej turze wyborów prezydenckich przez Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, polskiego astronautę, który w tym czasie będzie przebywał na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Dr Sławosz Uznański-Wiśniewski ma wziąć udział w misji IGNIS na przełomie maja i czerwca 2025 roku. Jeżeli dojdzie do drugiej wyborów prezydenckich to odbędzie się ona właśnie 1 czerwca, kiedy astronauta prawdopodobnie będzie już w kosmosie. Obecne przepisy Kodeksu wyborczego nie przewidują możliwości głosowania w tak nietypowych okolicznościach.

W związku z tym, jak informuje RMF FM, szef POLSA zwrócił się do PKW z prośbą o wyjaśnienie, czy istnieje jakakolwiek procedura umożliwiająca astronautom RP oddanie głosu w wyborach. „Nie znaleźliśmy ścieżki prawnej pozwalającej na oddanie głosu przez polskiego astronautę w drugiej turze wyborów prezydenckich podczas realizowania misji kosmicznej” – pisze do PKW szef Polskiej Agencji Kosmicznej, cytowany przez portal rmf24.pl.

Przez POLSA zapytał jednak o możliwość elastycznej interpretacji przepisów, która pozwoliłaby na zastosowanie np. głosowania korespondencyjnego lub ustanowienia pełnomocnika w tej szczególnej sytuacji.

Niestety, obecne przepisy Kodeksu wyborczego nie dają prostych rozwiązań:

Nie można utworzyć zagranicznego obwodu do głosowania, gdyż wymaga on co najmniej 15 wyborców.

ISS nie spełnia wymogów dla utworzenia obwodu jak na polskich statkach morskich.

Astronauta nie kwalifikuje się do głosowania przez pełnomocnika ani korespondencyjnie, bo nie ma orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności ani skończonych 60 lat.

Dlatego obecnie nie ma sposobu, żeby Sławosz Uznański-Wiśniewski oddał głos w wyborach. Chyba że PKW znajdzie rozwiązanie tego niezwykłego przypadku.

Czytaj też:

Wyborcza prognoza zza oceanu. Przewidzieli zwycięstwo Trumpa. Oceniają kandydatów z PolskiCzytaj też:

Mentzen został bohaterem sieci. Wszystko przez jedno nagranie