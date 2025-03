Napięta atmosfera w Toruniu. Wierni walczą o publiczny różaniec

O co chodzi w całej sprawie? Dziennik „Super Express” przypomina, że w połowie lutego grupa modlitwy MIRIAM świętego Maksymiliana Kolbe zorganizowała w Toruniu różaniec. Włodarz miasta – prezydent Paweł Gulewski – zgromadzenie jednak rozwiązał.

Sprawa trafiła do sądu.

Toruń. Publiczny różaniec kością niezgody. „Kończą się przesłuchania”

Jak podaje Radio Gra Toruń, w tym momencie sprawa jest na etapie przesłuchań. Dobiegają one końca. „Niedługo poznamy decyzję sądu” – informuje Patriotyczny Toruń na Facebooku. Profil podaje, że urząd miasta nie chce komentować sprawy. „My nie boimy się oświadczyć, że liczymy na pomyślny werdykt, broniący wolność zgromadzenia i wolność słowa w naszym mieście” – podkreślono.

Toruńska rozgłośnia podaje, że organizatorów publicznego różańca rezprezentuje członek Instytutu Ordo Iuris. – Walczymy o wolność zgromadzeń, prawo do wyrażania własnych poglądów. O to, by w Polsce można było prezentować poglądy jednej, jak i drugiej strony społecznej debaty publicznej – mówi Bartosz Malewski, cytowany przez RGT. Adwokat przypomina, że różaniec zorganizowany został w intencji aborcji – „zabijania dzieci poczętych”. Wskazał, że prezydent miasta „rozwiązał legalne zgromadzenie publiczne”, w trakcie którego „nic złego się nie wydarzyło”.

Już jutro – w sobotę – na Rynku Staromiejskim, odbyć ma się kolejne wydarzenie modlitewne. W rozmowie z redakcją Radia Gra Toruń organizatorka przyznała, że „zgłosiła” publiczny różaniec do UM – „jako legalne zgromadzenie pokojowe”. – Jeżeli będą chcieli je rozwiązać, mamy prawo do zgromadzenia spontanicznego – podkreśliła.

Grupa MIRIAM o „zagrożeniach” XXI w. dla rodziny i narodu. „Aborcja, deprawacja, LGBT”

Kim są członkowie grupy modlitewnej MIRIAM im. św. Maksymiliana Kolbe? Sporo rozjaśnia opis, który znajduje się na ich facebookowym profilu. „Aborcja i deprawacja LGBTQ [lesbian, gay, bisexual, transgender, czyli lesbijki, geje, osoby biseksualne i transseksualne – przyp. red.] – to dwa główne ataki szatana XXI wieku, niszczące rodzinę i naród. Modlitwą, postem i pokutą wynagradzamy bogu i prosimy o ratunek ojczyzny i świata” – zaznaczają autorzy.

