Papież Franciszek nie zrezygnuje? Ta decyzja daje wiele do myślenia

Papież Franciszek od miesiąca przebywa we włoskiej klinice Gemelli. Ojciec Święty trafił do szpitala w związku z problemami z układem oddechowym. Lekarze zdiagnozowali u niego obustronne zapalenie płuc. Początkowo z Watykanu napływały wyjątkowo niepokojące wieści, co wywołało falę spekulacji na temat możliwej rezygnacji papieża z urzędu.

W ostatnich dniach Stolica Apostolska zaczęła jednak przekazywać nieco bardziej optymistyczne informacje. Według najnowszych komunikatów zagrożenie życia minęło a stan papieża nieco się poprawił. Lekarze nadal pozostają jednak bardzo ostrożni i podkreślają, że potrzeba będzie długiej rekonwalescencji.

Papież nie zrezygnuje? Franciszek podjął ważną decyzję

W sobotę 15 marca Watykan poinformował o najnowszej decyzji papieża. Franciszek zatwierdził nowy trzyletni proces rozważania reform dla globalnego Kościoła katolickiego. Ojciec Święty przedłużył prace Synodu Biskupów. Jest to jedna z inicjatyw, która zdecydowanie wyróżnia pontyfikat papieża. To właśnie ten organ zajmował się kwestiami takimi jak możliwość pełnienia przez kobiety funkcji diakonów katolickich.

W październiku 2024 roku synod odbył specjalny szczyt, podczas którego biskupi dyskutowali na temat przyszłości Kościoła. Decyzją papieża – przez najbliższe trzy lata – aż do kolejnego szczytu w 2028 roku – kościelni hierarchowie będą prowadzić konsultacje z wiernymi.

Po publikacji tej informacji przez Watykan eksperci jednoznacznie stwierdzili, że decyzja papieża świadczy o tym, że na razie nie rozważa abdykacji. – Franciszek pomaga pchnąć odnowę Kościoła w kierunku nowego impulsu misyjnego. To naprawdę ogromny znak nadziei – ocenił w rozmowie z dziennikarzami kardynał Mario Grech, urzędnik kościelny kierujący procesem reform.

