Oszalała na punkcie księdza. 41-latka skazana za nękanie

O sprawie informuje serwis informacyjny Katolickiej Agencji Informacyjej. Jeden z proboszczy, który cierpiał z powodu długotrwałego nękania go przez parafiankę, może być już spokojny.

Wymiar sprawiedliwości orzekł na jego korzyść.

Dramat księdza. Duchowny był nękany przez parafiankę

Sąd w Wersalu rozpatrywał sprawę ks. Raphaëla Prouteau. To proboszcz z Vallée de Chevreuse. Na początku ubiegłego tygodnia zapadł wyrok w sprawie nękania jego osoby – o co duchowny oskarżył 41-letnią kobietę.

Czuł się pod presją. Parafianka zakochała się w nim i zaczęła zabiegać o jego uwagę. Chciała nawiązać z nim bliski kontakt. Ksiądz nie chciał jednak zacieśniać relacji z obywatelką Francji.

Teraz kobieta musi mieć się na baczności – otrzymała rok więzienia w zawieszeniu. Nie może też kontaktować się z obiektem swoich uczuć i musi trzymać się z daleka od parafii, którą zarządza – przez najbliższe trzy lata.

Portal Tribune Chrétienne przy okazji sprawy postanowił nagłośnić problem nękania księży. Bywa, że duchowni muszą mierzyć się z żywym zainteresowaniem ze strony parafianek. Niekiedy dopuszczają się one molestowania. Po wszystkim ofiary takich zachowań nie mogą liczyć na wsparcie i pomoc. Jedyne, co im pozostaje, to „cierpienie w milczeniu”.

Ksiądz przekroczył granice. Został pozwany przez parafiankę

Jednak niestosowne zachowania mogą występować po obu stronach. Blisko dwa lata temu duchowny z Podkarpacia stanął przed sądem, bo został oskarżony przez parafiankę o przekroczenie granic.

Sytuacja miała miejsce w jednej z parafii w Jaśle. Zdaniem wymiaru sprawiedliwości kapłan miał dopuścić się naruszenia nietykalności cielesnej kobiety. Miał ją ponadto znieważyć i zniesławić. Sąd Okręgowy w Krośnie podtrzymał stanowisko sądu pierwszej instancji.

Co ciekawe, na odchodne duchowny został przez parafian przeproszony i liczyli na jego przebaczenie.

Bulwersujące zachowanie księdza. Duchowny poniesie jedynie symboliczną karę?

