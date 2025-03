Wstrząsające fakty o ataku na 14-latkę. „Nie pamięta, w jaką bramę ją wciągnął”

Do wstrząsającej napaści na tle seksualnym na 14-letnią dziewczynkę doszło w czwartek rano na ul. Więckowskiego na osiedlu Przedmieście Oławskie we Wrocławiu. Nieznany sprawca wciągnął ofiarę do jednej z bram i wykorzystał. Od tamtego czasu policja poszukuje mężczyzny.

Policja poszukuje sprawcy ataku na 14-latkę

O pomoc w poszukiwaniach sprawcy apeluje policja. – Od chwili uzyskania informacji policjanci pionu śledczego komisariatu Wrocław-Rakowiec wspólnie z policjantami wydziału kryminalnego Komendy Miejskiej podjęli intensywne czynności, które trwały cały dzień oraz noc i trwają do tej pory – informuje podkom. Aleksandra Freus z komisariatu Wrocław-Rakowiec cytowana przez RMF FM.

– Mamy już pewne typowania, ale za wcześnie jest na podawanie szczegółów w tej sprawie. Jeśli ktokolwiek coś na temat tego zdarzenia wie, to prosimy o kontakt z funkcjonariuszami komisariatu Wrocław-Rakowiec przy ul. Traugutta 94, tel. 47 87 143 44, 47 87 139 43 – apeluje.

Matka 14-latki z poruszającym apelem

Poruszający wpis na zamkniętej grupie osiedle, na którym doszło do wstrząsającego zdarzenia, zamieściła matka ofiary. „Proszę wszystkich o czujność nad dziećmi oraz sobą. Moja córka została pokrzywdzona. Zwyrodnialec miał tatuaż na prawej dłoni Koronę, albo coś w stylu korony. Szczupły, ubrany na czarno. Miał nerkę na pasie. Strup lub zadrapanie koło oka” – pisze kobieta.

Dalej matka 14-latki opisuje, że zdarzenie miało miejsce na Więckowskiego między bramą 8 a 10. „Córka nie pamięta, w jaką bramę ją wciągnął” – czytamy. „Była w szoku. Szła na tramwaj parę minut po 6 rano. Ponieważ nie chodzi tu do szkoły. A ma niekiedy na 7 już lekcje. Wszystkich bardzo proszę o jakąkolwiek informację” – wzywa.

Czytaj też:

Nowy trop w sprawie Beaty Klimek. Śledczy zabezpieczyli tajemniczy przedmiotCzytaj też:

Nowe informacje o ataku nożownika w centrum Warszawy. Ranny był poszukiwany