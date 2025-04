Nadleśnicy założyli grupę taneczną. „Zaklinacze deszczu” wystąpili w „Mam talent!”

Grupa leśników zgłosiła się do „Mam talent!”. 16. sezon programu ruszył 1 marca.

Taniec „Zaklinaczy Deszczu” skradł serce jurorów już w kwalifikacjach. Jak ich występ oceniła Julia Wieniawa, Agnieszka Chylińska i Marcin Prokop?

„Finezyjny taniec, kocie ruchy”

Grupę taneczną utworzyli pracownicy Nadleśnictwa Sieraków. Na facebookowym profilu Lasów Państwowych zaprezentowali swoje możliwości. Pochwalili się, że otrzymali tak zwaną „dziką kartę”, czyli wyróżnienie, na które liczyć mogą tylko młodzi i dobrze zapowiadający się artyści – będący „u progu wielkiej kariery” – chwalą się w opisie krótkiego materiału wideo.

Na co liczą w programie? Na „złoty przycisk” od jednego z jurorów, który oznacza pewne miejsce w półfinale, transmitowanym na żywo.

Po zaprezentowaniu nietypowej choreografii w kwalifikacjach jurorzy wygłosili swoje opinie. Julia Wieniawa – aktorka i wokalistka – stwierdziła, że „zieloni panowie zasługują na finał”. „Ich finezyjny taniec i kocie ruchy sprawiają im dużo radości” – dodała. Co natomiast powiedział dziennikarz i – w poprzednich edycjach – prowadzący programu, który w Polsce emitowany jest przez stację telewizyjną TVN? „Takie perełki to rzadkość, oni są prawdziwi. Jak oni się uchowali w tej Puszczy Noteckiej. Nie wiem, co może mnie powstrzymać od naciśnięcia złotego przycisku” – cytuje jurora nadleśnictwo na Wielkopolsce. Jako ostatnia głos zabrała wokalistka Agnieszka Chylińska. „Pomimo wieku chętnie by ich widziała w moich chórkach i grupie tanecznej. Normalnie wmiatają, a ten większy to dopiero ma »pazur«” – oceniła.

W imieniu całej załogi nadleśnictwa gratulujemy tak ogromnego sukcesu – podsumowują udany występ Lasy Państwowe.

Internauci rozbawieni

To oczywiście żart primaaprilisowy. Poczucie humoru nadleśnictwa jak najbardziej przypadło do gustu internautom.

„Wy to potraficie rozbawić widzów, to znaczy waszych fanów. Oby tak dalej!”, „Wiedziałam, że to nadleśnictwo da konkretny popis na prima aprilis!”, „Gratulacje za dystans do siebie”, „Trzy razy »tak«”, „Prima aprilis, ale brawo za wykonanie” – piszą w komentarzach.

Na post LP pozytywnie zareagowało już blisko 400 osób.

