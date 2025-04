Piramida Cheopsa a prędkość światła. Przypadek?

Światło w próżni porusza się z prędkością 299 792 458 metrów na sekundę. Co zaskakujące szerokość geograficzna piramidy Cheopsa to 29,9792458°N. Obie wartości są więc ze sobą zaskakująco zgodne. Zaskakujące powiązanie może być kolejnym elementem do teorii spiskowych, ale prawdopodobnie jest jedynie zbiegiem okoliczności.

Pierwsze oszacowania prędkości światła. Kiedy konkretnie miały one miejsce?

Świat nauki uważa, że pierwszym człowiekiem badającym prędkość światła był Ole Rømer, duński astronom. W 1676 roku oszacował on tę wartość na 226 663 kilometrów na sekundę – 24,4 procent poniżej rzeczywistej wartości.

Zdaniem historyków starożytni Egipcjanie nie mieli dokładniejszych informacji dotyczących prędkości światła. Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy nie posiadali odpowiednich przyrządów pozwalajacych zmierzyć prędkość fotonów. Piramida Cheopsa powstałą ponad 4500 lat temu – jej współrzędne przypadkowo odpowiadają prędkości fotonów w próżni. Co więcej, w tamtych czasach nie posługiwano się metrem jako jednostką długości. Egipcjanie wykorzystywali do tego celu łokcia (w przybliżeniu 52,36 cm). Przeliczając prędkość światła na tę jednostkę, otrzymamy około 571 033 253 łokci na sekundę.

Pożywka dla zwolenników teorii spiskowych. O co konkretnie chodzi?

Przez piramidę Cheopsa przechodzi również wiele innych linii równoleżnikowych. Zakładając siedem miejsc po przecinku (jak w 29,9792458°N), moglibyśmy wskazać około 20 000 różnych wartości, które przecinają piramidę (od 29.9802000°N do 29.9782000°N). Wskazanie prędkości światła należy traktować jako ciekawostkę oraz ewentualnie pożywkę dla fanów teorii spiskowych wskazujących pozaziemskie pochodzenie budowli starożytnych Egipcjan.

Czytaj też:

Trudny quiz z historii Polski. Pytamy o polskich władców!Czytaj też:

„Skarb z Melsonby” może napisać historię Anglii na nowo. Naukowcy zaskoczeni