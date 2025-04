Masz podejrzenie, że w twoim domu są jaja kleszczy? Zwróć uwagę na jedną rzecz

Wiosna i miesiące letnie sprzyjają częstszemu korzystaniu z form wypoczynku na świeżym powietrzu w parkach i lasach oraz noszeniu lżejszego ubioru, zwiększając równocześnie ryzyko pokąsania przez kleszcze, które mogą przenosić groźne dla zdrowia, bakterie, wirusy i pierwotniaki. Kleszcze żyją powszechnie na terenie całej Polski w miejscach wilgotnych i obfitujących w roślinność.

Uwaga na kleszcze. Są aktywne od marca do października

Do spotkania z kleszczem najczęściej dochodzi w miejscach porośniętych trawą lub krzewami. Zarośla stanowią bowiem idealne miejsce oczekiwania na swoją „ofiarę”. Spacerując po lesie, łące lub parku czy wypoczywając na rzeką albo jeziorem jesteśmy narażeni na spotkanie kleszcza. Aktywność kleszczy rozpoczyna się zwykle wczesną wiosną i trwa aż do późnej jesieni, jest większa, im wyższa jest temperatura i wilgotność otoczenia.

Kleszcze żywią się krwią zwierząt i ludzi. Mogą je przynosić do domu psy, koty oraz inne zwierzęta domowe wychodzące na dwór lub ludzie w ubraniu. Kleszcze przyniesione do domu potrafią przeżyć w pomieszczeniach wiele miesięcy. Po przyjściu do domu ze spaceru po lesie lub łące zawsze warto uprać pranie w wysokiej temperaturze. Należy również dokładnie obejrzeć zwierzę.

Kleszcze mogą zalegnąć się w domu. Te miejsca należy sprawdzić

W przypadku podejrzenia, że kleszcze zalęgły się w domu, należy sprawdzić listwy przypodłogowe, krawędzie dywanów, dolną część zasłon lub ramy okien i drzwi. Samica kleszczy zazwyczaj składa jaja w setkach lub tysiącach, dlatego są one widoczne gołym okiem i można je dość prosto dostrzec. Należy zwrócić uwagę na małe, półprzezroczyste, brązowe lub czarne kulki, który wyglądem przypominają kawior.

Czytaj też:

Skuteczny oprysk na kleszcze. Naturalna ochrona ogrodu bez szkodliwej chemii!Czytaj też:

Ochrona przed kleszczami. GIS zwraca uwagę na jedną rzecz