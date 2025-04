Oto nowa grupa krwi. Naukowcy rozwiązali tajemnicę sprzed 5 dekad

Większość z nas kojarzy układ grup krwi ABO i czynnik Rh (plus „+” i minus „-”). W rzeczywistości jednak – jak przypomina australijski portal Science Alert – grup tych jest znacznie więcej. Rozróżnia się je w oparciu o szeroką gamę białek powierzchniowych komórek i cukrów pokrywających krwinki..

Przeważająca część grup została poznana na początku XX wieku. Jednak kolejne dekady przyniosły nowe odkrycia w obszarze hematologii (nauce o krwi).

Nowy system grup krwi. „MAL jest bardzo małym białkiem o interesujących właściwościach”

Hematolożka brytyjskiej National Health Service – doktor Louise Tilley – przekonuje, że ustanowienie nowego systemu grup krwi dla części pacjentów (będących w zdecydowanej mniejszości) to bardzo ważny krok, dzięki któremu mogą oni otrzymać „lepszą opiekę”.

W krwi pacjentki sprzed pięciu dekad, którą analizowano, brakowało antygenu AnWj, który znajdziemy u 99,9 procenta populacji ludzkiej – w białku mieliny i limfocytach. Właśnie z tego powodu naukowcy zdecydowali się nazwać system grup krwi MAL.

– MAL jest bardzo małym białkiem o interesujących właściwościach, co utrudniało jego identyfikację i oznaczało, że musieliśmy kontynuować wiele linii badawczych, aby zgromadzić dowody potrzebne do ustanowienia tego systemu grup krwi – mówi – cytowany przez SA – dr Tim Satchwell, biolog komórkowy z University of the West of England.

W żyłach Polaków płynie Rh+

Przy okazji warto powiedzieć kilka słów o „polskiej krwi” – co „płynie” w naszych żyłach? Około 85 proc. mieszkańców nadwiślańskiej krainy ma czynnik Rh+. Dlatego Narodowe Centrum Krwi i stacje krwiodawstwa regularnie apelują o oddawanie płynu ustrojowego w każdej postaci, ale szczególnie w wersji Rh-, na którą jest największe zapotrzebowanie.

Warto wiedzieć, że wyróżniamy cztery główne grupy krwi: A, B, AB oraz 0. Osoby z pierwszego worka posiadają erytrocyty z antygenami A, ci z kolejnego – erytrocyty z antygenami B, ludzie z grupą AB zaś – erytrocyty z dwoma antygenami, natomiast ci z ostatniego „worka” – erytrocyty bez antygenów. W osoczu występują ponadto dwa rodzaje przeciwciał: anty‑A i anty‑B.

