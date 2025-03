Ślad z przeszłości. Naukowcy badają skamieniałość ryby sprzed 15 mln lat

Wiek odkrytej przez dr. Matthew McCurry’a z Australian Museum i UNSW Sydney skamieniałości szacuje się na 15 milionów lat. Należy ona do rzędu Osmeriformes. Tego samego, do którego należą chociażby lipień australijski i stynka australijska. To pierwsza skamieniałość stynki słodkowodnej znaleziona w Australii.

Dotychczas naukowcy nie mieli pojęcia, kiedy przedstawiciele rzędu Osmeriformes przybyły do Australii. – Odkrycie 15-milionowej skamieniałości ryby słodkowodnej daje nam bezprecedensową okazję do zrozumienia starożytnych ekosystemów Australii i ewolucji jej gatunków ryb, w szczególności grupy Osmeriformes w epoce miocenu, 11-15 milionów lat temu – opisuje odkrycie dr Matthew McCurry.

Niesamowita zawartość żołądka

Dzięki temu znalezisku naukowcy mogą ustalić, jak znacząco ryby te ewoluowały w czasie. Daje to kluczowe dowody na sposób, w jaki dostosowały się one do starożytnych wód Australii.

Niesamowite w tym odkryciu jest jeszcze jedno: zawartość brzucha ryby. Dzięki temu naukowcy mogą dowiedzieć się więcej na temat jej diety. Ta najpewniej składała się przede wszystkim z różnych bezkręgowców, głównie larw muchówek fantomowych.

Zachowanie zawartości żołądka w takim stanie jest dość rzadkie. – Jedna ze skamieniałości pokazuje nawet pasożyta przyczepionego do ogona ryby. To młody małż słodkowodny zwany glochidium. Te młode małże przyczepiają się do skrzeli lub ogonów ryb, aby podróżować w górę i w dół strumieni – tłumaczy badacz.

Odkrycie stawia nowe pytania

Inny naukowiec, dr Michael Frese z University of Canberra i CSIRO, zwraca uwagę na kolejny niesamowity aspekt odkrycia: możliwość określenia wzoru ubarwienia ryby. – Ryba była ciemniejsza na powierzchni grzbietowej, jaśniejsza na brzuchu i miała dwa boczne paski biegnące wzdłuż boku – opisuje.

– Praca dr. Matta McCurry'ego w McGraths Flat jest znakomita. To jedno z wielu odkryć dokonanych w tym miejscu, które nadal odgrywa znaczącą rolę w pogłębianiu naszej wiedzy na temat ewolucji Australii w epoce miocenu – komentuje odkrycie prof. Kris Helgen, dyrektor i główny naukowiec w Australian Museum Research Institute.

