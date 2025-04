Czy trzeba pościć w Wielki Piątek? Ksiądz zabrał głos

Kościół nie nakazuje uczestnictwa w litrugii, ale nakłada na wiernych inny obowiązek – post ścisły. Tego dnia nie tylko należy wstrzymać się od spożywania pokarmów mięsnych, a także zmniejszyć liczbę i wielkość posiłków – w ciągu dnia można spożyć tylko jeden do syta oraz dwa lekkie. Taki post obowiązuje osoby pełnoletnie do 60. roku życia (wyłączając na przykład osoby schorowane, albo takie, które z różnych względów nie mogą zastosować się do zasad – na przykład matki, które karmią dzieci piersią).

To oficjalna nauka Kościoła, wynikająca z Prawa Kanonicznego. „Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu, należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w środę popielcową oraz w piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa” – czytamy w dokumencie.

Wielkanoc. Jak przeżywać Wielki Post? Czy trzeba pościć?

Biskup Adam Białuch – biskup pomocniczy świdnicki (województwo dolnośląskie) – zaznacza, cytowany przez Katolicką Agencję Informacyjną, że z postu ścisłego można w Wielki Piątek zrezygnować – w przypadku wspomnianych matek czy osób chorych – i zachować sam post jakościowy (czyli zrezygnować z mięsa). Można też proponowane przez Kościół umartwienie zastąpić innym (wystarczy zrezygnować z jakiejś przyjemności).

W kontekście poszczenia głos zabrała także siostra Weronika Sowulewska – kamedułka (Zakon Kamedułów), przewodnicząca Konferencji Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce. Jej zdaniem wierny KK może również w inny sposób zaangażować się w duchowe przeżywanie Wielkiego Postu, choćby wstać wcześniej, by się pomodlić, pomóć komuś – a więc narzucić sobie dyscyplinę. – To wszystko też może być postem – zwłaszcza, że de facto wiąże się z pewnym ograniczeniem czasu czy snu – podkreśliła.

