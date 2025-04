Nawet dziewięć dni wolnego w majówkę. Podpowiadamy, jak wziąć urlop

Długie weekendy wypadają kilka razy w roku. Osoby, które poza wakacyjnymi wyjazdami cenią sobie podróżowanie w środku roku doskonale wiedzą o tym, że dobrze zaplanowany urlop może znacząco wydłużyć czas wolny od pracy. Ile możemy skorzystać, biorąc jedynie trzy dni wolnego przed majówką?

Kiedy wypada majówka w 2025 roku?

Długi weekend majowy tradycyjnie wypada między 1 a 3 maja. W tym roku możemy jednak cieszyć się z dodatkowego dnia wolnego, bowiem 3 maja wypada w sobotę. Oznacza to, że bez brania dodatkowych dni wolnych długi weekend majowy gwarantuje nam czterodniowy urlop.

Wiele osób od dawna planuje wyjazd w tym okresie. Prawdziwi podróżnicy wiedzą jednak, że czterodniowa podróż to stosunkowo niedługo, dlatego korzystają z możliwości, która pozwala im cieszyć się aż dziewięciodniowym wolnym.

Jak przedłużyć majówkę?

Nie trudno policzyć, że 1 maja wypada w czwartek. Oznacza to, że między ostatnim weekendem kwietnia (26-27) a majówką udajemy się do pracy jedynie trzykrotnie. Biorąc zatem wolne między poniedziałkiem a środą, zapewniamy sobie weekend trwający aż dziewięć dni (od 26 kwietnia do 4 maja).

Warto jednak zaznaczyć, że niektóre osoby będą musiały wziąć dodatkowy dzień wolny, bowiem 2 maja nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Jeśli zatem zakład pracy nie wstrzymał produkcji na ten czas lub pracodawca nie gwarantuje wolnego piątku 2 maja, warto odpowiednio wcześniej wypisać na ten dzień wniosek urlopowy.

Tak długie wolne od pracy pozwoli nie tylko na wyjazd urlopowy w góry, czy nad morze. dziewięciodniowa majówka to dobry moment na skorzystanie z oferty biur podróży, które przygotowały atrakcyjne, zagraniczne wczasy. Dla osób wiecznie zabieganych, które domowe porządki, czy drobne remonty odkładają na wakacyjny urlop, to także świetny czas na skorzystanie z możliwości odnowienia mieszkania już w połowie roku.

