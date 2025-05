Kontrowersyjna praktyka podczas chrztu. Lekarz ostrzega

Chrzest święty jest dla katolików jednym z najważniejszych sakramentów. Przez jego przyjęcie wierny zostaje wyzwolony z grzechu pierworodnego. Najczęstsza forma chrztu wygląda w ten sposób, że kapłan trzykrotnie polewa główkę dziecka wodą i jednocześnie wypowiada słowa: ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Niektórzy rodzice decydują się jednak na nieco inną formę, która polega na trzykrotnym zanurzenia maluszka w wodzie. Jak czytamy w katechizmie Kościoła Katolickiego (1239), „w sposób najbardziej znaczący dokonuje się chrztu przez trzykrotne zanurzenie w wodzie chrzcielnej a już od starożytności może on być także udzielany przez trzykrotne polanie wodą głowy kandydata”.

Chrzest niebezpieczny dla dzieci? Dr Matyjaszczyk ostrzega

Dr Michał Matyjaszczyk z Łodzi ostrzega, że taka forma chrztu nie jest do końca bezpieczna dla dzieci. – Według mnie nie powinno to być robione, jest to niebezpieczne – stwierdził ekspert w rozmowie z „Faktem”.

Lekarz podkreślił, że podczas takiej praktyki pojawia się spore ryzyko zachłyśnięcia. – W teorii malutkie dzieci mają odruch zamykania nosa i ust i niebrania wdechu, jeżeli się je zanurzy w wodzie. Natomiast w praktyce, jeśli niemowlę taki wdech weźmie, to się zachłyśnie i może się potencjalnie utopić wtórnie. Zdecydowanie mi się ta metoda nie podoba, na pewno odradzałbym ją rodzicom – tłumaczył.

W opinii dr Matyjaszczyka „jest to również narażanie najmłodszych na przeziębienie i rozwój innych infekcji, gdy rozbieramy je do naga w niedogrzanym zazwyczaj kościele”.

Chrzest „groźną praktyką”?

Na problem zwrócił również uwagę Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. „W Polsce pojawiła się w kilku parafiach katolickich moda na chrzest przez trzykrotne podtopienie dziecka! To potwornie głupia i groźna praktyka – którą dziecko może przepłacić śmiercią. Takie przypadki niestety już mają miejsce w kilku krajach Europy” – czytamy w opisie nagrania, które trafiło do sieci.

