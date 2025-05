Zaginięcie 11-latki. 24-latek z Żor miał „usilnie szukać związku”

Jak się okazało, 11-latka feralnego dnia pojechała pociągiem do znacznie starszego od siebie mężczyzny, który oczekiwał na nią na dworcu kolejowym w Gliwicach. Spędziła dwie noce w jego mieszkaniu na osiedlu Powstańców Śląskich. 15 maja, gdy 24-latek został zatrzymany w swoim miejscu pracy, śledczy weszli wkrótce do zajmowanego przez niego lokalu w Żorach. Tam odnaleźli zaginioną – dziewczynka spała.

Jak ustalił „Fakt”, 24-latek „odpowie za dopuszczenie się innej czynności seksualnej wobec osoby poniżej 15 roku życia [za co grozi do 15 lat pozbawienia wolności – przyp. red.] oraz zatrzymanie jej wbrew woli opiekuna”. Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu – prok. Stanisław Bar – przekazał dziennikowi, że podejrzany 24-latek złożył wyjaśnienia. Jeśli chodzi o 11-latkę, jeszcze jej nie przesłuchano – potrzebna jest do tego obecność biegłego psychologa. Termin wyznaczy sąd. – Jeśli nie będzie żadnych przeszkód, przesłuchanie powinno się odbyć w tym tygodniu – wskazał przedstawiciel opolskich śledczych.

Co wiadomo o 24-latku? Miał „usilnie szukać związku”

Ze względu na dobro 11-latki prokuratura nie informuje mediów o szczegółach sprawy. Wiadomo jedynie, że młody mężczyzna został decyzją wymiaru sprawiedliwości aresztowany. Ustalono, że dziewczynka przebywała w mieszkaniu 24-latka z własnej woli, jednak wbrew woli opiekuna prawnego. Choć śledczy nie ujawniają, w jakich okolicznościach zaginiona i podejrzany poznali się, to jednak „Fakt” – powołując się na swoje wiarygodne źródła – pisze, że nie odbyło się to za pośrednictwem internetu. Dziennik pisze, że młody mężczyzna ma pozakładane konta na kilku portalach randkowych. Ponoć „usilnie szukał związku” – twierdzi redakcja. Skąd to wszystko wiadomo? Śledczy mieli sprawdzić zwartość jego smartfona i komputera.

11-latka znajduje się obecnie pod opieką rodziny. Nie wiadomo, dlaczego postanowiła spotkać się z 24-latkiem.

Czytaj też:

Nożownik na terenie uczelni. Niebezpieczny incydent w Piotrkowie TrybunalskimCzytaj też:

Tak głosowano w aresztach i zakładach karnych. Bezdyskusyjny lider