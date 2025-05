Pożar wielkiej hali to celowe działanie? Świadkowie mieli słyszeć „wybuchy”

Kilka dni temu – w nocy z 24 na 25 maja – aż 50 zastępów straży pożarnej (ponad 150 mundurowych) walczyło z płomieniami w we wsi sołeckiej, oddalonej od Warszawy o około 25 kilometrów. Akcja gaśnicza dopiero się wtedy rozpoczęła i trwała przez kolejną dobę. Hala doszczętnie spłonęła.

W sprawie pożaru ruszyło śledztwo. Zajęła się nim początkowo piaseczyńska prokuratura. Przejęła je jednak warszawska – podaje „GW”.

Pożar hali w Kawęczynie. „Oględziny prowadziło stu policjantów”

Wstrząsające zdarzenie nie będzie łatwe do wyjaśnienia. – To ogromne postępowanie wymagające dużych nakładów pracy i planowania na kilka miesięcy. Oględziny w spalonej hali przy Marywilskiej prowadziło 100 policjantów i 55 prokuratorów – mówi prok. Piotr Skiba, przedstawiciel stołecznej prokuratury, cytowany przez dziennik „Gazeta Wyborcza”. 26 maja nad ranem miało dojść do przesłuchania pierwszego świadka pożaru.

Strażacy z Piaseczna wskazują, że po przybyciu na miejsce cała hala już stała „skąpana” w ogniu. Osoby, które widziały początek pożaru, mówią o rzekomych „wybuchach”, które towarzyszyć miały rozprzestrzeniającym się po budynku płomieniom. Oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie – młodszy brygadier Łukasz Darmofalski – tłumaczy jednak, że „przy takich pożarach do podobnego zjawiska dochodzi często”. – Wybuchać mogą na przykład koła w wózkach widłowych, strzelają i występuje miejscowe rozniecenia ognia – zaznacza.

Śledczy będą jednak weryfikować, czy miało to miejsce podpalenie. Rozważana jest też między innymi awaria instalacji elektrycznej i w jej wyniku samozapłon.

Mazowsze. Do kogo należała hala? Co było w środku?

„GW” przypomina, że hala należała do firmy Timed. Kilkanaście podmiotów wynajmowało powierzchnię (razem bagatela 18 tysięcy metrów kwadratowych) lub podnajmowało kolejnym. Znajdował się tam m.in. sklep ze skandynawskimi meblami czy magazyny firm, które prowadziły działalność e-commerce (handel elektroniczny).

