Ten sposób na zaskórniki jest hitem. Nie można go nie przetestować

Zaskórniki to zmiany skórne powstające w skutek zablokowania ujścia gruczołów łojowych przez kurz, martwe komórki lub łój. Najczęściej powstają na nosie, czole oraz brodzie. Mogą mieć postać ciemnych kropek (zaskórniki otwarte) lub jasnych grudek (zaskórniki zamknięte).

Sposoby walki z zaskórnikami. Dwuskładnikowa maseczka

Wśród metod pozbywania się zaskórników wymienić należy regularne oczyszczanie skóry, stosowanie peelingów pomagających złuszczać martwe komórki naskórka, kosmetyki przeciwtrądzikowe czy też profesjonalne zabiegi.

Chcąc zrobić peeling nie musimy zaopatrywać się w chemiczne produkty z kwasami (np. AHA, BHA) – możemy samodzielnie przygotować domową maseczkę z żelatyny i mleka. Pierwszy składnik zastyga na naszej skórze. Podczas odrywania maseczki usuwane są zanieczyszczenia z porów. Dodanie mleka do mikstury ma na celu zmiękczenie skóry oraz dostarczenie jej składników odżywczych.

Do przygotowania maseczki potrzebujemy poniższych składników:

1 łyżka żelatyny;

2 łyżki mleka.

Mieszamy składniki w niewielkim pojemniku; Podgrzewamy mieszankę w kąpieli wodnej lub w kuchence mikrofalowej (do rozpuszczenia żelatyny i powstania gładkiej masy); Nakładamy maseczkę na twarz (palcami lub pędzelkiem); Czekamy do wyschnięcia maseczki (15-20 minut); Delikatnie odklejamy maseczkę; Myjemy twarz i nakładamy krem nawilżający.

Delikatna cena? Miód i cytryna

Inną domową metodą na walkę z zaskórnikami jest maseczka z miodu i soku z cytryny. To sposób przeznaczony dla osób z delikatniejszą cerą lub skłonnościami do podrażnień. Do stworzenia mikstury potrzebujemy łyżki świeżego soku cytrynowego i łyżki miodu. Po nałożeniu maseczki pozostawiamy ją na skórze około 15-20 minut, a następnie spłukujemy letnią wodą.

