Poszukiwał rodziny zastępczej dla syna. Zmarł samotny tata 9-letniego Emila

Media obiegła smutna informacja. W wieku 62 lat zmarł pan Mikołaj, który ostatnie miesiące swojego życia poświęcił na poszukiwania nowej rodziny dla swojego dziewięcioletniego syna.

Historię rodziny ogólnopolskie media opisały wielokrotnie. Mikołaj i jego syn Emil byli m.in. bohaterami programu „Uwaga!” TVN.

U chłopca stwierdzono wrodzoną niewydolność nerek. Urodził się jako wcześniak, z jedną, niepoprawnie działającą nerką. Emil jest uczniem szkoły podstawowej.

Tragedie rodzinne. Choroba dziecka i śmierć matki

Ponad rok temu Emil stracił matkę. Krótko po tej tragedii rodzina otrzymała kolejną złą wiadomość – u ojca chłopca zdiagnozowano zaawansowaną chorobę nowotworową. Mikołaj rozpoczął poszukiwania rodziny zastępczej dla syna oraz prosił o wsparcie finansowe. Rodzina znalazła się pod opieką Fundacji TVN.

– Jestem bardzo wdzięczny za to wszystko. Jeszcze raz chcę wszystkim podziękować. Nie spodziewałem się takiej reakcji. Wiem, że świat jest pełen dobrych ludzi, ale nie, że aż tak – powiedział mężczyzna w rozmowie z „Uwagą!”.

– Bardzo go kocham i oddam dla niego wszystko. Zrobię wszystko, by zabezpieczyć mu przyszłość. Staram się wychowywać go tak, żeby był uczciwym człowiekiem. Ale dużo rzeczy nie zdążę zrobić, bo nie wiadomo, ile tego czasu zostało. Chciałbym jeszcze z tym dzieckiem trochę pobyć – przekazał Mikołaj.

Ojciec Emila nie żyje. „Dopóki żyję, będę z dzieckiem”

Do mediów dotarła smutna informacja – Mikołaj przegrał walkę z chorobą nowotworową i zmarł.

– Dopóki żyję, będę z dzieckiem. Jest taka sytuacja prawna, że żeby przejść procedurę rodziny zastępczej, to muszą mnie odsunąć od praw rodzicielskich. A ja nie pozwolę sobie, żeby ktoś z moim dzieckiem przebywał, dopóki ja żyję. Mamy taką rodzinę, z którą będziemy rozmawiać, żeby oni byli w pogotowiu. Jak mój stan się pogorszy, to żeby od razu załatwić dokumenty – powiedział „Uwadze!” Mikołaj w marcu.

