Ta tania roślina odstrasza kleszcze. Badanie udowadnia

Popularne pajęczaki grasują po naszych ogrodach. Niewielu zdaje sobie z tego sprawę, jednak w przydomowych trawach i krzakach czai się ich multum. Łatwo to sprawdzić – wystarczy biały ręcznik (najlepiej o strukturze pętelkowej – frotte) przeciągnąć po trawie i spojrzeć na to, co się na nim osadziło. Widok ów zwykle przeraża właścicieli posesji.

Kleszczy najlepiej pozbyć się z ogródka – przenoszą bowiem groźne bakterie i wirusy, prowadzące do rozwoju chorób takich jak borelioza czy kleszczowe zapalenie mózgu (przebieg obu jest dla organizmu bardzo wycieńczający i – jak dotąd – na schorzenia te nie wymyślono skutecznej szczepionki). „Na ratunek” przychodzi nam pewna roślina, której posadzenie w ogródku może znacznie zmniejszyć liczbę przechadzających się po nim pasożytów. Jej skuteczność w odstraszaniu kleszczy udowodniono w jednym z badań.

Jak pozbyć się kleszczy z ogródka? Wystarczy zasadzić tę roślinę. Jest tania i popularna

Nepeta cataria odstrasza Ixodidy nawet 10 razy mocniej niż repelenty z dietylotoluamidem. Kocimiętka zawiera bowiem nepetalakton – silną substancję czynną, której kleszcze po prostu nie znoszą. Naukowcy dowiedli, że omijają ją szerokim łukiem.

W poradnikach internetowych znajdziemy też informacje o dużej skuteczności lawendy i czosnku. Wielu ogrodników zapewnia, że po posadzeniu Lavanduli i Allium na ich posesjach zapanował spokój – liczba Ixodidów znacząco się zmniejszyła, a oni poczuli się lepiej, wiedząc, że ich dzieci bawiące się na trawniku są bezpieczniejsze.

I chociaż rośliny te z pewnością pomogą, to jednak wciąż warto stosować się do kilku prostych rad. Jeśli znajdujemy się w miejscu, które przepełnione jest pajęczakami, wkładajmy na siebie ubrania przykrywające całe nasze ciała. Odsłonięte miejsca spryskajmy zaś repelentem (na przykład z DEET o stężeniu 20 procent). To zapewni nam niezbędną ochronę. Pomyśleć powinny o tym szczególnie osoby z tą konkretną grupą krwi.

