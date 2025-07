Salonik LOT-u z klasą. Nowy Polonez to więcej niż lounge. To polska gościnność w wersji premium

Elegancja widoczna już od przekroczenia progu, funkcjonalność, udogodnienia – tym salonik biznesowy LOT Business Lounge Polonez urzeka w nowym wydaniu. Po miesiącach intensywnego remontu, będącego wynikiem ścisłej współpracy Biura Rozwoju Produktu i Customer Experience PLL LOT, architektów i partnerów, pasażerowie mogą cieszyć się nowoczesną i większą przestrzenią – dopracowaną w każdym detalu.

Przy wejściu widzimy elegancką ścianę z logo naszych narodowych linii lotniczych w kolorze głębokiego granatu. Kolor ten – wraz z odcieniami miedzi i bursztynu (zgodnymi z identyfikacją wizualną marki LOT, spójną z projektem retrofitu kabin Dreamlinerów oraz LOT Business Lounge w Chicago) – obecny jest w całej nowej, większej przestrzeni.

Bo – co warto podkreślić – salonik powiększono o 153 m2 powierzchni użytkowej. Dzięki temu zyskano ponad 60 miejsc siedzących (i to naprawdę wygodnych!). W kuluarach pracownicy żartują, że aby tego dokonać, należało administracyjnie „przesunąć” granicę państwa, gdyż Polonez znajduje się między strefami Schengen i Non-Schengen.

Zagraniczni podróżni, z którymi rozmawiamy, chwalą sobie ten ruch. Podkreślają też wszechobecną elegancję i zwracają uwagę na detale. Jednym z nich – bez wątpienia – jest choćby woda podawana wyłącznie w szklanych butelkach.

– Pasażerowie mają czuć u nas jakość premium. Nie wyobrażam sobie, by było inaczej – słyszymy od jednego z pracowników Poloneza.

Kolejne nowe udogodnienia

Pozostając przy jakości premium – nowymi udogodnieniami są samoobsługowy bar, sala konferencyjna z ekranem i gniazdami elektrycznymi oraz szybkie Wi-Fi.

Kolejnym plusem Poloneza jest widok na terminal i płytę lotniska. Fani awiacji mogą podziwiać rozmaite samoloty dumnie prezentujące się w promieniach słońca. A tych w nadchodzących tygodniach nie zabraknie.

Polonez Gold Lounge (dawniej Elite) to z kolei ekskluzywna strefa z wygodnymi leżankami zapewniającymi prywatność. Dostępny jest tam także szerszy niż w innych częściach saloniku wybór menu.

A będąc przy menu… Nie sposób nie wspomnieć o propozycjach dla wszystkich lubiących dobre jedzenie. W saloniku znajdziemy pozycje inspirowane zarówno polskimi, jak i międzynarodowymi smakami. Pasażerowie mogą również spróbować win prosto z polskich winnic, między innymi wina: Muscaris z winnicy Majątek Drzewce, X oraz Szlachetny zbiór z winnicy Turnau, a także Solaris z winnicy Białe Skały.

– Od teraz salonik biznesowy Polonez to połączenie elegancji i funkcjonalności – większa przestrzeń, innowacyjne rozwiązania oraz starannie dobrane udogodnienia, które pozwalają zarówno na relaks, jak i efektywną pracę. Chcieliśmy, aby każdy gość poczuł się tutaj wyjątkowo, doświadczając polskiej gościnności – w samym sercu naszego hubu przesiadkowego, jakim jest lotnisko Chopina w Warszawie. Serdecznie zapraszamy do naszego LOT Business Lounge Polonez – mówi Izabela Leszczyńska, Dyrektor Biura Rozwoju Produktu i Customer Experience PLL LOT.

Coś dla ciała, coś dla ducha

Innowacją, która przypadnie do gustu chętnie odpoczywającym w spa, jest nowa przestrzeń Poloneza – Relax Spot by PHENOMÉ x LOT.

Phenomé to polska marka kosmetyczna założona przez Aldonę Luterek. Komponuje ona kosmetyki głównie dla kobiet 40+, bo – jak sama podkreśla – jest w tym wieku i wie, czego potrzebuje wtedy cera. Tworzy kosmetyki dla świadomych, wymagających kobiet oczekujących efektów, skuteczności i przyjemności.

W strefie SPA – od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10 do 18 – dostępne są rozmaite zabiegi relaksacyjne. Może z nich skorzystać każdy pasażer uprawniony do wejścia w ramach oferty saloniku biznesowego Polonez.

Jak mówi nam założycielka Phenomé, w gabinecie pojawiają się czasem całe rodziny chcące wyciszyć się przed lotem właśnie w taki sposób.

LOT Business Lounge Polonez zauważony

Nie tylko nowa, dobrze przyjęta, odsłona Poloneza napawa LOT dumą. Pod koniec czerwca tego roku Polskie Linie Lotnicze LOT znalazły się w gronie najlepiej ocenianych przewoźników w Europie, uzyskując czterogwiazdkowy status w prestiżowym rankingu Skytrax World Airline Rating.

Nowa przestrzeń LOT Business Lounge Polonez na warszawskim lotnisku zyskała w tej ocenie szczególne uznanie, podobnie jak udoskonalona oferta klasy LOT Premium Economy oraz jakość obsługi podczas rejsów długodystansowych.

Realizacja materiału możliwa była dzięki zaproszeniu od marki PLL LOT.

