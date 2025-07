31-letnia Maria zginęła w katastrofie lotniczej. Jej żona jest zrozpaczona

Niewielkich rozmiarów maszyna Beechcraft B200 Super King Air w ubiegłą niedzielę rozbiła się w Southend (Essex – południowo-wschodnia Anglia). Na pokładzie były cztery osoby – w tym lekarz i pielęgniarka, obywatele Niemiec. Nie przeżyli wypadku (zginęli na miejscu).

Co wiadomo o 31-latce i 46-latku? Nowe informacje podały brytyjskie i niemieckie media. Jeśli chodzi o przyczynę katastrofy, będzie ona wyjaśniana (na miejscu czynności prowadzą wciąż eksperci z komisji lotniczej – Air Accidents Investigation Branch).

Katastrofy lotniczej nie przeżyli lekarz i pielęgniarka

Dziennik „Bild” ustalił, że 46-latek był lekarzem pogotowia ratunkowego. Matthias mieszkał na terenie Nadrenii-Palatynatu (kraj związkowy w południowo-zachodnich Niemczech). Miał dziewięcioletniego syna, którego osierocił.

Kolejną ofiarą jest 31-letnia pielęgniarka, specjalistka w zakresie anestezjologii, urodzona w Chile – pisze redakcja stacji Sky News. To był pierwszy dzień pracy Marii w nowej roli – jako członkini zespołu ratowniczo-lotniczego. Tego dnia załoga lądowała w London Southend, by dostarczyć pacjenta. Po zrealizowaniu tego zadania mieli wkrótce ruszyć w drogę powrotną do Holandii. Młoda kobieta w 2024 roku wzięła ślub ze swoją partnerką, której informacja o śmierci żony złamała serce.

Policja bada okoliczności tragedii

Ws. wypadku oświadczenie wydała policja w Essex. „Ściśle współpracujemy z AAIB i innymi służbami, aby ustalić okoliczności tego zdarzenia. Prosimy mieszkańców o unikanie tego rejonu, by służby mogły bezpiecznie prowadzić działania” – zaapelowano.

Głos na platformie X zabrało także lotnisko – London Southend Airport. „Możemy potwierdzić, że dziś po południu doszło do poważnego incydentu na lotnisku Southend z udziałem samolotu lotnictwa ogólnego” – czytamy w komunikacie.

twitterCzytaj też:

Raport po katastrofie Air India. Ten szczegół szokujeCzytaj też:

Internauci bez litości dla Brauna. Przypomnieli mu te słowa