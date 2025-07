Marianna Schreiber z apelem. Oskarża Tomasza Sakiewicza

Marianna Schreiber to modelka, influencerka i aktywistka. W mediach pojawiła się początkowo za sprawą swojego małżeństwa z posłem PiS, Łukaszem Schreiberem. Para rozwiodła się po 10 latach małżeństwa. Kobieta weszła później w relacje z innymi politykami. Widywano ją z Przemysławem Czarneckim (PiS) oraz Piotrem Korczarowskim (Konfederacja Korony Polskiej).

Mariana Schreiber o atakach ze strony Telewizji Republika. „Brak człowieczeństwa” i „szczucie”

Celebrytka we wtorek wystosowała apel do Tomasza Sakiewicza i Telewizji Republika. We wpisie na portalu X kobieta poskarżyła się na ataki, których stała się celem.

„Od miesięcy jestem atakowana przez telewizję Republika” – zaczęła swój wpis.

Kobieta wyraziła zrozumienie dla budowania zasięgów stacji na jej osobie, ale zwróciła uwagę na „brak człowieczeństwa i humanitaryzmu”.

„Jest różnica między krytykowaniem kogoś a szczuciem” – dodała.

Marianna Schreiber podkreśliła konieczność dążenia do sprawiedliwości w przypadku fake newsów. Następnie zwróciła się do osób „napędzających zmasowany hejt” dążenia do sprawiedliwości w przypadku fake newsów. Zaraz potem do „napędzających zmasowany hejt” wyszła z pytaniem: „jak możecie wracając do domu, patrzeć własnym dzieciom i rodzicom w oczy?”.

Marianna Schreiber z apelem do Tomasza Sakiewicza i Telewizji Republika. „STOP nienawiści”

Następnie celebrytka zaapelowała: „STOP nienawiści w kierunku słabszych” i zwróciła się do Tomasza Sakiewicza z prośbą o zastanowienie się. W kolejnych zdaniach przypomniała, że jest kobietą i matką. Nawiązała również do regularnie prowadzonych na antenie Telewizji Republika zbiórek: „Czy może mam wpłacić darowiznę na wasze konto żebyście przestali robić mi krzywdę?”.

